《孤獨星球》評選！2025「全球最佳旅遊地點」30個：第一名不是歐洲、小眾旅遊愛好者必讀！ Women's Health

COPYRIGHT: Getty Images 你今年去了哪些地方旅遊呢？知名旅遊雜誌/網站《孤獨星球lonely planet》，每年皆會評選「全球最佳旅遊地點」清單，今年，他們也公布了2025「全球最佳旅遊地點」，共計30個地點，分別為10個國家、10個區域和10個城市，並且都提供了旅遊的建議。令人驚訝的是，本次評選第一名竟然不在歐洲，也不在亞洲！此次評選，也有許多適合從事戶外活動的地方，如果你是個Outdoor愛好者，就更不能錯過這份清單了！現在就跟著WH編輯，一起看看2025「全球最佳旅遊地點」30個吧！ 2024「全球宜居城市」評選出爐！TOP10名單一次看：東北亞「這城市」入選、第一名蟬聯3年冠軍！ 想去「最幸福的城市」旅行嗎？2024「全球幸福城市」除了芬蘭、大阪、首爾外，台灣這3城市也獲選 2025「全球最佳旅遊地點」30個一次看 喀麥隆（Cameroon） 立陶宛（Lithuania） 斐濟（Fiji） 寮國（Laos） 哈薩克（Kazakhstan） 巴拉圭（Paraguay） 千里達及托巴哥（Trinidad & Tobago） 萬那杜（Vanuatu） 斯洛伐克（Slovakia） 亞美尼亞（Armenia）