香港传媒大亨黎智英国安案首次亲自出庭作供 市民连日通宵排队旁听支持

香港壹传媒创办人黎智英与《苹果日报》等三家公司，被控“串谋勾结外国势力”等罪名，星期三进入第93天审讯，被还柙接近4年的黎智英首日亲自出庭以英文作供。在辩方主问下，黎智英讲述创办壹传媒及《苹果日报》的背景，他强调《苹果日报》的核心价值就是香港人的核心价值，即法治、自由及人权。黎智英还表示，经历1989 年六四事件之后创办《壹周刊》希望传递自由的讯息，“越知情越自由”。黎智英国安案审讯紧接民主派初选案星期二判刑，多名市民连日冒雨通宵排队轮候旁听席支持黎智英。 现年76岁的香港壹传媒创办人黎智英与《苹果日报》三家公司，被控《港区国安法》下“串谋勾结外国势力”，以及“串谋刊印煽动刊物”等罪名，黎智英至今已经还柙接近4年。 多名市民连日通宵排队旁听支持黎智英 案件去年12月18日正式开审，由3名国安法指定法官杜丽冰、李素兰及李运腾审理，不设陪审团。经过接近4个月的休庭之后，星期三(11月20日)在暂代高等法院的西九龙审判法院踏入第93天审讯，已经超过预计80天的审期。 黎智英国安案第93日审讯紧接民主派初选案星期二(11月19日)判刑。有“排队党”从上星期六(11月16日)下午开始在西九龙裁判法院外通宵轮候旁听席，大批民主派支持者不满“排队党”霸占法庭旁听席，星期天(11月17日)上午亦陆续到西九龙裁判法院外通宵排队轮候旁听席。 警方连日来在西九龙裁判法院大楼附近加强保安，在法院大楼外排队的位置架起铁马以及多个防止汽车冲击的防撞栏，并且派出大批军装警员监察排队人士的状况。 多名支持民主派的“旁听师”，不满怀疑排队党霸占初选案正庭仅有的5个公众席筹号，星期二中午初选案判刑后，随即到法院大楼外准备通宵排队轮候星期三黎智英国安案审讯的旁听席，至星期三早上开庭前，有接近100人在法院外排队轮候旁听席，亦有大批国际传媒到场采访。 排头位市民是壹传媒忠实读者 排头位的陈小姐接受传媒访问表示，很高兴终于可以排头位，她希望可以在正庭旁听席见到黎智英表达支持。 陈小姐说：“好高兴，因为我们终于可以排第一，因为他们(怀疑排队党)今日一直都是black bloc(以黑色面罩蒙面)，你都见到他们那班人全部遮闭(容貌)、black bloc(以黑色面罩蒙面)那样，现在希望我们(旁听师)可以占据多些(正庭旁听)位置，我们每个都是想被黎先生见到而已。” 陈小姐表示，她从小就是壹传媒的忠实读者，她慨叹2021年6月底壹传媒因为国安案被冻结营运资金，《苹果日报》等旗下刊物被迫停刊，她认为香港目前只有部份网媒及社交媒体可以获取可靠的资讯。 陈小姐说：“从小看到大，我那时候最喜欢看《忽然一周》、‘钟意到不得了’﹗(现在)很多都是网媒、一些独立记者、X，或者是一些Social Media (社交媒体)，即是现在都不是说有很多香港‘真的’传媒，可以完全‘信得过 （相信），我们打开了眼(睛)的(人)、打开了眼(睛)我们都闭不起来了，即是睡醒了就不会再睡了。” 曾健成指国安法及23条改变香港社会 社民连成员曾健成连日来冒雨轮候旁听席，初选案星期二判刑之后，他亦会紧接旁听星期三的黎智英国安案。