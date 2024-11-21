外交部：美國各州在台辦事處續增 顯見台美合作活絡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者楊堯茹台北21日電）美國各州政府辦事處協會年度感恩酒會今天舉行，外交部北美司長王良玉表示，美國各州政府在台設立24個辦事處，約半數在近3年成立或恢復成立，顯見台美蓬勃的合作關係。 外交部晚間與美國各州政府辦事處協會（ASOA）合辦「ASOA之夜：24洲際聯誼酒會」，ASOA會長嚴樹芬、外交部北美司長王良玉、美國在台協會（AIT）商務組商務官柯思遠（Christian Kaschil）以及多名政商界人士出席。 王良玉致詞時表示，美國各州政府已在台設立24個辦事處，約半數是在近3年成立或恢復成立，此舉證明台美合作關係活絡；今年也有來自密西根州、德州以及愛達荷州的經貿團來台，這對商業、教育以及文化交流的民間合作至關重要。 王良玉說，在全球供應鏈重組時刻，台美連結穩定擴大，2023年美國成為台灣對外投資首選，占總核備金額近42%，顯見台灣是重要貿易夥伴以及國際合作、建立全球強韌經濟的重要性，外交部期待進一步強化與美方的合作關係。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 柯思遠指出，美方致力促進科技合作以及供應鏈整合，這是美方強化雙邊經貿連結的首要工作之一，包含今年9月來台的26家美國無人機公司等數個經貿團，顯示出美方需要更多可信賴的夥伴；藉由強化夥伴關係，才能有安全、強韌的供應鏈。 美國各州政府辦事處協會今年在台成立5個辦事處，分別為紐約州貿易投資駐台灣辦事處、密西根州台灣辦事處、紐澤西亞太中心、德州台灣辦事處以及印第安納州經濟發展廳台灣辦事處，總數為23州及1屬地。（編輯：謝佳珍）1131121 外交部與美國各州政府辦事處協會（American State Offices Association, ASOA）合辦酒會21日晚間在台北君悅酒店舉行，外交部北美司長王良玉（圖）出席致詞。中央社記者謝佳璋攝