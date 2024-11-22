雨揚老師》蛇來運轉！2025開運大預言：這3生肖數錢數到手抽筋

「靈蛇舞動三春喜，賜福賜財萬代榮。」告別了祥龍獻瑞的甲辰龍年，二○二五年由靈蛇接棒，迎來充滿機遇與希望的乙巳蛇年。雨揚老師表示這一年恰好是驛馬年，是動中求利、變中求財的大好時機，預示著只要展現行動力、多出外走動，就有機會開啟人生的新篇章，不妨把握良機拓展人脈，以正向樂觀的態度迎接新挑戰，你的積極將能化為進財動力，讓你在這一年蛇來運轉、好運蛇我其誰！ 二○二五乙巳年為木蛇年，從天干地支來看，乙為木，巳為火，木火相生，生生不息，再加上驛馬年的加持，「變動」的能量將會被加倍放大，雨揚老師認為若能順應變化多端的局勢，將挑戰與困難視為淬鍊生命的過程，這些彌足珍貴的經驗將能化作成長的養分，讓你在這一年成功蛻變，成為人生賽局的最大贏家。 在蛇年的洗禮下，每個人也許會經歷不少勞碌奔波的時刻，也有可能為了名利而汲汲營營，無論選擇是什麼，都請不要忘記自己的初衷——即便動盪與挫折可能帶給人們渾沌未明的絕望感，請務必相信這些出現在生命中的掙扎，都是為了成為內心更強大的人，唯有秉持善念一路前行，方能看見前方的曙光所帶來的光亮與希望。 ◎乙巳年好運三生肖運勢重點： 第1名 狗 發光發熱年 流年運勢 吉星｜紫微、龍德、紅鸞 凶星｜天官符、亡神、天厄、暴敗 揮別去年的人生低谷，在「紫微」、「龍德」這兩顆超級大吉星的加持下，狗朋友今年的運勢排名直接躍升至第一名，可說是鴻運當頭、好運接踵而來，不僅事業容易有貴人好運和科名彰顯，愛情也是順風順水，不妨積極把握今年的運程，只要做好萬全的準備，將會有一鳴驚人的好表現。 ◎金錢 受到兩顆超級大吉星的好運加持，狗朋友今年的財運氣勢如虹，不僅加薪、分紅或豐厚獎金樣樣來，就連買刮刮樂或彩券也有好手氣，甚至有機會收到長輩餽贈的錢財。有投資理財習慣的狗朋友，今年有望因為投資標的大漲而賺進一桶金，不過，由於受到凶星能量的侵擾，所以仍要謹慎理財，儘量避免高風險投資，以免市場的大起大落影響收益。 ◎感情 無論是單身還是有伴的狗朋友，今年在「紅鸞」吉星的能量嘉惠下，感情方面會有不少好運降臨，讓你一嚐幸福的甜蜜滋味。單身的狗朋友桃花朵朵開，有機會因亮眼的事業表現而結識志同道合的新朋友，對方的氣質與才華令你心動不已；有伴的狗朋友有望收到驚喜小禮物，例如伴侶為了犒賞你平日的辛勞，特地送你想要的東西，不妨好好期待一下。 ◎健康 雖有凶星進駐，但因為影響有限，再加上受到兩大吉星的眷顧，讓狗朋友的健康運勢得到大幅提升。狗朋友不妨趁今年鍛鍊強健的體魄，養成每日規律運動的好習慣，有助於改善肌肉功能，降低未來罹患肌少症的風險。此外，狗朋友睡前應儘量避免滑手機，以免大腦過度活躍而難以入睡，導致白天精神不濟或反應遲鈍，甚至因此釀成交通意外。 ◎好運提點 受到「暴敗」的影響，即便今年運勢最旺，狗朋友依舊要小心一些突發狀況，例如談好的合作一夕之間翻盤，或者投資標的因大環境的變動而大起大落，讓你的心情彷彿在洗三溫暖。建議平時可多持誦《心經》，有助於轉化心念、撫平焦躁的情緒，讓你更加心平氣和地看待事物，只要凡事放寬心，氣場便能穩定，進而吸引更多好事降臨。 第2名