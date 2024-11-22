川普新內閣提名首遭挫敗! 蓋茲退出 下一個輪他皮皮剉? 馬斯克也陷內鬥風波

馬斯克針對任命內閣此事近日澄清，他在川普內閣中的影響力被外界誇大，強調最終決定權仍屬於川普本人。 圖：翻攝自「 X 」@Tesla 川普近日在確認當選美國新任總統後，開始進行內閣人選的任命。馬斯克針對任命內閣此事近日澄清，他在川普內閣中的影響力被外界誇大，強調最終決定權仍屬於川普本人。他還特意讚揚川普團隊的忠誠，意在化解部分團隊成員對他的不滿。然而，種種跡象顯示，川普團隊內部對馬斯克的看法褒貶不一，內部分歧表露無遺。 美國《有線電視新聞網》（CNN）報導指出川普某些核心成員認為馬斯克過於高調，頻繁干預內閣人選，挑戰川普的決策權威。馬斯克此前對司法部長候選人馬特·蓋茲（Matt Gaetz）的性醜聞提出質疑，甚至在海湖莊園與川普顧問鮑里斯·愛潑斯坦 ( Boris Epshteyn ) 爆發激烈爭吵，引發內部不滿。對於長期效忠川普的成員們來說，馬斯克為一位外來者，他的高調作風和資金影響力讓人擔憂他本身的意圖將會影響團隊方向。 馬斯克與川普之間的關係也不同於傳統的上下級，更像是一種平等關係。馬斯克的商業與科技背景為川普政府帶來了新方向，但雙方在一些核心政策上的立場差異，特別是涉及中國市場和自由貿易問題，可能埋下未來矛盾的伏筆。 11 月 20 日的參議院聽證會上，民主黨參議員理察·布魯蒙索（Richard Blumenthal）公開指責馬斯克與中國關係過於密切，甚至暗示他可能成為中國的間諜，並建議禁止他參與美國對華政策的決策。這一指控讓馬斯克陷入輿論之中，也對川普政府的反共立場帶來了挑戰。 有人指稱蓋茲曾經與未成年人發生不當行為，但蓋茲一再否認所有指控，並且強調自己從未進行任何不法行為。 圖