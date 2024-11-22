蔡英文訪加拿大後將直接返台 耶誕節前再訪美國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者胡玉立多倫多21日專電）前總統蔡英文卸任後首度應邀訪加拿大，22日一早出發前往參加哈利法克斯國際安全論壇（HISF）前，於多倫多短暫停留2夜。結束論壇行程後，會從多倫多返台。儘管行程匆匆，但這是歷來首位中華民國卸任總統到訪加拿大，意義非凡。 多倫多僑界人士表示，蔡英文前總統在僑界歡迎午宴席間與大家自在深入交談，親和力十足。僑界人士透露，蔡英文席間坦承，美國那邊有很多邀請，但這次主要是受邀前往哈利法克斯國際安全論壇（HISF）演講，決定將一切安排得單純些。 至於訪美行程，可望在年底耶誕節以前進行，預計將在美國智庫和大學演說。 多倫多僑界為蔡英文接風洗塵，設午宴款待；午宴由僑務委員黃煌裕和林美玲具名主辦，在加拿大萬錦市希爾頓飯店席開8桌；邀請函在大約1至2週前開始發出，收到的人都被要求完全保密。受邀者多數抱著感謝蔡英文8年政績的心情前來與宴；還有人笑稱今天彷彿是一場「粉絲見面會」，心情格外興奮。 卸任後的蔡英文，看起來怡然自在。她在午宴上舉杯向僑界致意後，有僑胞高呼「總統健康」，蔡英文笑答，「這個好，我也真的很健康。」 當聽到有人接著說「天天快樂」時，蔡英文坦率表示，「不當總統比較快樂。」引來全場一片大笑聲。 蔡英文還打趣道，她和駐加代表曾厚仁很有緣，她當總統的時候，「到哪裡都看到他，外交部也看到他、國安會也看到他，現在加拿大也看到他」。（曾厚仁曾任國安會副秘書長、外交部政務次長） 蔡英文笑說：「我下飛機時第一眼看到他就說，你好像看起來比較年輕了，這裡的風水是不是比較好一點？天氣宜人。大家看起來也都很健康。」 蔡英文並表示，她很久沒有到加拿大，「加拿大不在我們中南美洲訪問的路途上，做總統很難有機會來。不做總統後能夠親自來和大家說一聲謝謝，也覺得很高興。相信未來我們會一起來為台灣打拚」。（編輯：陳承功）1131122 前總統蔡英文昨晚抵達加拿大，在多倫多出席僑界歡迎午宴，舉杯感謝僑胞讓台灣走向世界腳步更堅定、走得更遠。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年11月22日 多倫多僑界在萬錦市希爾頓飯店以午宴款待首度來訪的前總統蔡英文。（卸任總統辦公室提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 113年11月22日 前總統蔡英文造訪加拿大最大台灣食品進口公司國華超市子公司、台灣美食超市Maeli Market。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年11月22日 前總統蔡英文造訪加拿大，出席多倫多僑界歡迎午宴，在分組合照時與僑胞話家常。中央社記者胡玉立多倫多攝 113年11月22日