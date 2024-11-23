美保守派智库献计抵御中国威胁，特朗普会照搬实施吗？

星期五(11月22日)，美国当选总统特朗普(Donald Trump)宣布任命“2025计划”(Project 2025)作者之一罗斯·沃特(Russ Vought)为白宫行政管理和预算办公室(OMB)主任，以推动其削减政府开支和监管的竞选承诺。美国保守派智库传统基金会以及他们所说为美国新总统制定的“2025计划”再次被推到聚光灯下。外界正密切关注特朗普会不会以及如何实施这些保守派智库的建议。 观察人士说，虽然“2025计划”中有关清理“深层国家”以及一些有关文化和宗教议程在美国社会引发争议，但特朗普政府可能会按该计划和其他保守派团体提供的抵御中国威胁的“剧本”，实施一系列政策，对抗中国对“世界霸权”的追求。 抵御中国威胁是首要任务之一 2023年4月，传统基金会以该机构长期以来的“领导力授权”项目为基础推出了近900页的“2025计划”。这份计划据称是为保守派总统制定的一份执政蓝图。计划集结了来自美国保守派运动100多个组织和400多位学者和政策专家的思想成果。除了声称要推翻华盛顿的“深层政府”，将政府交还给人民外，这份计划的另一个目标是抵御来自中国的威胁。 传统基金会主席凯文·罗伯茨(Kevin Roberts)在“2025计划”前言中明确写道，美国面临着最主要的两大挑战在于：中国是美国的“极权主义敌人”(totalitarian enemy)，而不是战略伙伴或公平竞争对手；美国的精英背叛了美国人民。 前美国代理国防部长、“2025计划”中“国防部”这一章节的作者克里斯托弗·米勒 (Christopher Miller)写道，中国对美国构成“迄今为止最重大的海外威胁”。 传统基金会不是唯一一家试图塑造特朗普政府政策走向的保守派智库。据《纽约时报》和Politico报道，行事低调的美国优先政策研究所(America First Policy Institute, AFPI)通过在特朗普的政治活动中广泛布局，正准备成为一个比“2025计划”的参与者更具影响力的团体。 AFPI不仅专注于研究和提供政策建议，大选期间AFPI的倡议机构“美国优先动起来”(American First