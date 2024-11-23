中國打工人為省房費 住宿在北京大興機場 【新唐人北京時間2024年11月23日訊】北京大興國際機場距離市區四五十公里，因為機場過夜設施齊全，被許多外地打工人當成了「0元洗浴中心」，在機場裡安營紮寨，以節省房費。 由於北京市的生活成本太大，許多外地來北京打工的北漂，都在尋找更省錢的臨時住宿方式。 以往，金鼎軒、麥當勞之類的24小時營業餐廳，以及包吃包住的洗浴中心，成為許多北漂的臨時棲息地，這些地方的過夜成本大都在200元（人民幣，下同）以內，不算太高。 近年來，大興機場成了最新的北漂棲息地，因機場過夜設施齊全，被稱為「0元洗浴中心」。 據《三聯生活實驗室》報導，在大興機場的休息區，設置有躺椅、按摩椅，以及可以拼成單人床的活動沙發，累了隨便找個地方就能睡，渴了有免費的熱水可以喝。國際到達區附近，還有能免費洗澡、吹頭髮的盥洗室。 在機場裡，經常能看到凌晨3點還在躺椅上改PPT的打工人，也有帶娃出門滿臉疲憊的中年人，還有扛著大包小包不知道該去哪裡的新手北漂。 在機場過夜有一個潛規則，就是不會貼著陌生人入睡，總會隔著至少兩個座位。因為在這裡過夜和外出遊玩時的氛圍安全不同，大家能感受到彼此煩躁的情緒，因此都會識相地保持距離。 機場裡有充足的座椅、免費空調、隨處可見的充電口，簡直是打工人專屬的過夜基地。一些戶外愛好者們，甚至會帶著防潮墊、帳篷、睡袋等等露營裝備，在機場安營紮寨。 大興機場有一片鋪著假草坪的休息區，裡面聳立著許多迷宮圍牆，隔出了一些相對私密的空間。許多人把這裡當成了室內露營區，在這裡喝咖啡、看書，聊天。 最初在大興機場過夜的北漂，主要是經常出差的打工人，老闆為了省一點機票錢，只給員工買大興機場出發/降落的機票，還會專挑那種早上6點的早班機。大家為了不誤機，只好凌晨3點就抵達機場等待出發。 因為經常在機場過夜，所以這些打工人攜帶的裝備極為齊全，別人旅行最多帶個毛巾牙刷，他們會頭戴眼罩耳塞，腰繫便攜按摩帶，腳踩拋棄式拖鞋，過夜時武裝到了牙齒。 近年來，許多來北京考公考研的人，為了節省住宿開支，會在考試前一兩天吃住在機場，等到考試當天再離開。 今年23歲的小寧去年曾參加全國巡迴考公，她北京大興機場的免費的圖書館複習備考。 小寧說：「外出住酒店，難免浪費時間在辦理入住和交通上，遠不如直接待在機場背書學習一氣呵成。看著來來往往的北漂們，我默默告訴自己：如果想要留在這裡，就要背水一戰。」 除了過夜設施齊全，大興機場內的餐廳，幾乎囊括了北京五成的熱門餐館。甚至有人來北京旅遊的第一站，就是在大興機場的航廈裡，先把本地特色美食吃個遍。 （責任編輯：唐穎） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/11/23/a103931968.html