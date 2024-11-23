【快報完整版】涉強迫勞動 30家中企被拉黑 【新唐人北京時間2024年11月23日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人美國大選快報，我是天心。 今天是美東時間11月22日，星期五 。訂閱新唐人，了解最新要聞。 今日焦點：川普新司法部長人選 參議院反應積極；涉強迫勞動 30家中企被列黑名單；14歲小粉紅靖國神社塗鴉 日警發逮捕令；多家電信公司遭中共駭入 「美史上最嚴重」。 【川普新司法部長人選 參議院反應積極】 週四（11月21日），當選總統川普（特朗普）重新提名前佛羅里達州總檢察長帕姆‧邦迪（Pam Bondi）為新內閣司法部長（聯邦總檢察長），引起許多參議院共和黨人的積極反應，預計參議院很可能通過邦迪的提名。 一週前，川普首先提名了同樣來自佛羅里達州的前聯邦眾議員馬特‧蓋茨（Matt Gaetz）出任司法部長，但是蓋茨立即成為川普新政府中最具爭議的內閣人選，並在參議院遇到阻力。 蓋茨於是在21日聲明退出對司法部長職位的考慮。幾個小時後，川普迅速選中了邦迪來接替。蓋茨的退出表明，他已意識到，不太可能贏得參議院的批准。 蓋茨也稱讚邦迪是擔任美國最高執法官員的「絕佳人選」（stellar choice）。他在擔任佛羅里達州立法委員期間，曾與邦迪共事。 蓋茨在X上發文表示，邦迪是「一位經驗豐富的訴訟律師、一位鼓舞人心的領導者，也是所有美國人利益的擁護者，她將為司法部帶來所需要的改革。」