法轮功《九评》20周年，美国会议员：提高对中共邪恶的认知，“我跟你们一起战斗”

星期五(11月22日)，由法轮功学员创办的《大纪元时报》在美国国会众议院大楼举办《九评共产党》发表二十周年的研讨会，再次揭示中共共产党的罪恶。美国国会议员表示，提高对中共邪恶的认知，捍卫和保护所有人的基本人权，“我跟你们一起战斗。” 在这次研讨会上，《大纪元时报》邀请了美国国会议员、前美国国务院官员、智库专家、非政府组织代表和受中国共产党迫害的团体代表发言，并庆祝他们所说的四亿多中国人退出中共的党、团、队组织的道德觉醒和非暴力公民抗命运动。 法轮功方面表示，自《大纪元》2004年11月19日发布系列社论《九评共产党》之后，引发了中国人退出中国共产党及其关联组织的“三退”潮流。“三退”是指声明退出中国共产党、共青团、少先队等一切中共组织。 中国民众可以用真名或化名到三退网站上发布退党声明，或者通过打电话、发邮件、联络退党义工等方式声明切断和中共的联系。截至2023年，根据总部在纽约的非营利组织“全球退党服务中心”的统计数据，三退（党、团、队）人数已经突破4.39亿。 今年是中共建党103周年。根据中共中央组织部数据，截至2023年12月31日，中共在中国各地党组织的复盖率均超过99.9%，中共党员总数为9918.5万名，但净增人数连续第二年下滑。 “我跟你们一起战斗” 美国南卡罗来纳州众议员拉尔夫·诺曼(Ralph Norman)在一份视频致辞中表示，《大纪元时报》二十年前出版的《九评共产党》是一部“非凡的作品，突出了中国共产党的毁灭本性”，他认为这么多人退出中共很大程度上要归功于《大纪元时报》，尤其是它的《九评共产党》。 “我希望我能亲自参加你们的论坛，与你们一起继续提高人们对中共邪恶的认识，但是请知道，我与你们站在一起，永远支持你们，我跟你们一起战斗。非常感谢你们。上帝保佑你们！”诺曼说。 美国佛罗里达州众议员戈斯·比利拉基斯(Gus Bilirakis)发布贺信表示， 中国长期以来一直使用各种镇压手段，作为种族灭绝运动的一部分，强行驱逐中国境内某些宗教和少数民族的人民和文化，法轮功修炼者尤其成为中共的目标。 比利拉基斯指出，法轮功修炼者仅仅因为坚持个人信仰，就遭受中共的迫害、恐吓、监禁、酷刑甚至杀害。“美国和我们的盟友必须发出强烈而坚定的信息，捍卫所有人的基本人权并保护他们。崇拜权和信仰自由必须在全球范围内得到保护。任何人都不应该因为信仰而受到恐吓、被迫离开祖国、被监禁或被谋杀。” 比利拉基斯说。 1999年7月20日以来，中国共产党对被其定为“邪教”的法轮功修炼者进行了全国范围的镇压。法轮功修炼者说，难以计数的法轮功学员被开除公职，被迫辍学，遭到非法监禁、精神摧残, 甚至强摘器官等各种酷刑迫害。今年7月，全球首位强摘器官幸存者程佩明现身美国，讲述死里逃生的经历。 来自美国华盛顿州的共和党联邦众议员丹·纽豪斯(Dan Newhouse)在一份声明中表示，“众所周知，中国共产党正不分昼夜地影响我们的制度，改变我们在美国和世界各地的生活方式。宗教自由、言论自由和基本人权是自由的基石。我将继续致力于遏制中共的这些恶意行为，降低它们的影响。我感谢你们的努力；感谢你们让国会知道这些问题，并让支持自由和解放的人们知道这些问题的重要性。” “退党是精神觉醒运动” “全球退党服务中心”主席易中原在演讲中表示，纵观中共历史，一直用暴力和恐怖维护统治，用审查来控制信息和宣传洗脑。她说，几乎每个中国人都被迫加入过中共及其附属组织，曾向中国共产党宣誓效忠。“这已经刻在他们的心里和灵魂里。这是它们(中共)存在的基础。放弃这些表面上很简单，但对中国人的生活却有着深远的影响。”她说。