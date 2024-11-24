岳山：中共面臨軟硬對抗 中國變天在醞釀 中共領導人習近平目前看上去大權在握，這可能是外界的觀感。從中國國內透露的信息顯示，他正面臨屬下官員們和普遍民眾的軟硬對抗，人們都渴望著逃出中國。跡象顯示，時局在一年之內或會有大變動。 官員的不作為與亂作為 近日，一位北京出生的朋友談到從國外回北京的見聞，說北京官場盛行躺平。現在官員只信仰人民幣，只信仰自己，在當局高壓之下，貪污腐敗從明面轉到地下，而且只要當官時不出問題，其它事跟他沒關係，這就是不作為。 其實習近平所謂反腐就是在打擊異己，大家想著不出錯就行，不想多做事，因為多做多錯。中共官員普遍怠政，已故中共總理李克強生前在任時，多次因為官員不作為而當眾動怒拍桌，官媒都有報導。 中共中紀委國家監委網站2021年12月30日以「年終特稿」形式披露，2021年1至10月，全國發現並糾正「貫徹落實」習近平「重要指示批示」和「中央重大決策部署」不力問題24.7萬個。這個信息表示，頂著習近平指示不幹的官員規模很大，習遭遇到了官員普遍的軟抵抗。 中共官方日前通報今年1至9月的反腐數據，其中前9個月立案的現任或原任村黨支部書記、村委會主任7.7萬人，已超過去年同類案件的全年數字（6.1萬人）。另外，今年已有50名中共中管幹部被查，是自中共十八大以來的最高紀錄。 習反腐已有12個年頭，卻越反越腐，皆因他現在搞的高度集權，本身就是在為腐敗創造最大的政治條件。這種反腐註定失敗。 中共的官員雖然對上躺平，不做正事，但對民眾卻敢亂罰錢，亂抓人。公檢法是一家，在中國這三個機構都歸政法委管，都是一家，誰投訴它就是它自己處理。最近受到關注的各地「警稅合成作戰中心」，以及公安異地執法，對民企亂罰款的所謂「遠洋捕撈」，都說明中共在財困之下，已放任地方擴張財權，可以不擇手段，胡作非為。 近日大陸學者劉成良在陸媒披露，2022年中共在全國罰款加沒收的收入達4,283億元人民幣，創10年新高。專家估計2023年和2024年可能更高。 沒有自由 人民渴望逃離 中國沒有思想和信仰自由，沒有新聞自由和言論自由，官方編造一個號稱也是民主的「全過程民主」，卻無需人民投票選領導人。 中國富豪任志強，2020年初因為寫了一篇文章批評習近平的疫情治理，並指習是小丑，隨後就失蹤了。之後他被以貪腐罪名重判18年。 老百姓對習近平非常反感，回國探親的朋友說，在他看來，現在90%老百姓對中共領導人反感和不信任，另外的10%是他們沒辦法。現在大家都想出國，人們只要一聽你在國外，都說：我們要有錢，我們也想移民，但是我們走不了。 中共官方在非法扣押國民護照。現在北京市企事業單位，政府公務員所有人的護照、港澳通行證全收不給，不讓出國。因為怕他們接觸到國外之後，懂得國外的這些事就再也不回來了。 英國《金融時報》10月7日報導，隨著習近平加強社會控制，中共當局要求越來越多的教師和其他公務員上交護照，以限制和約束他們出國旅行。報導訪問了十幾位中國的公務員，以及參考了來自6個城市教育局的文件，顯示中共當局對高校、普通學校、地方政府公務員，以及國企普通員工的國際旅行限制愈加擴大。 許多地方的教師抱怨他們被要求上交護照，如果想出國，必須向當地教育局申請。 浙江省溫州市甌海區教育局今年3月發布在該局官網的一份教師因私出國管理的文件顯示，公立幼稚園、小學和中學教師除上交護照外，他們的姓名將在公安局邊境管理部門登記。教師即便獲批出境，停留海外的時間不得超過20天，不得參與境外法輪功活動或與其它所謂「境外敵對勢力」接觸，否則可能移送中共反腐敗部門處理。這份通知目前已被刪除。