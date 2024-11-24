脱口秀暂别一年后浴火重生 女性力量在嬉笑怒骂中崛起

“哈喽哈喽大家好，我是菜菜。我有一次半夜来月经。” 这是32岁的菜菜在腾讯视频出品的《脱口秀和TA的朋友们》舞台上表演时的开场白。 观众哗然，开始咯咯大笑。 菜菜露出一个得意的微笑：“突然吧？当时来得也这么突然。”在接下来的五分钟里，菜菜讲述了她和为买卫生巾而感到羞耻百般遮掩的跑腿小哥之间的荒谬交流，以及民间林林总总对女性经期“阴气重”的迷信说法。 菜菜接下来的调侃引起全场观众沸腾：“如果女生来月经阴气重的话，那职场的阴气会不会很重啊，那么多女员工会不会冲撞老板？为了老板安全我可以接受调休，绝经之后再补班。” “月经”一词在中国社会甚至女性之间也很少被直接使用，而是用“例假”、“倒霉”、“大姨妈”等替代说法。菜菜打破传统禁忌的段子在播出后立刻在网络世界引起了大量热议和赞美。 “这个段子真的绝了，各种梗看得我也要叫起来了，女人伟大！”微博上一位用户在“诗人老王”转发的菜菜段子下面这样留言。另一位赞美道：“菜菜，国宝级脱口秀女神！卫生巾段子封神，幽默中蕴含力量，知识科普满分，让人笑中带泪。” 脱口秀意外回归后女性演员崭露头角 2023年5月，因旗下艺人豪斯在一次演出中被指使用了“侮辱解放军”的语言，上海笑果文化传媒被北京市文化旅游局罚款高达1400多万元人民币，在北京的所有演出无限期暂停。由于笑果在中国线上脱口秀的统治地位，这次飞来横祸也让全国观众和精彩表演重逢变得遥遥无期。 2024年8月中旬起，随着《脱口秀和Ta的朋友们》以及《喜剧之王单口季》两档线上综艺的播出，沉寂一年多的脱口秀又回到了中国观众的视线。 生活在北京的外企白领张北北(应本人要求使用化名)很久之前就开始关注国内外的各种脱口秀表演，平时遇上有现场表演也都尽量会去捧场。她告诉美国之音：“中国有句古话，福兮祸兮。我觉得这句话用来形容中国今年的脱口秀行业真是合适不过了。在豪斯出事、笑果销声匿迹的那段时间里，大家都不太知道这个行业将何去何从。普通观众完全想象不到，今年脱口秀以这样一种姿态突然又杀回大家的视野。” 在兴奋之余更令观众惊喜的是，2024年的线上脱口秀舞台汇聚了一群优秀女演员。她们的表演中，大量段子反映了中国当下女性面临的困境：月经羞耻、催婚、催生、重男轻女、职场歧视、性别刻板印象等等。 来自西南山区农村的土家族姑娘Echo(冉榕)这样讽刺重男轻女：“我们家有四个孩子，大姐，二姐，我，还有一个弟弟。一看这个排列组合你就知道，我们家是非常喜欢女孩的。” 山东姑娘唐香玉讥讽女孩在农村卑微的地位：“我是我们村里自新中国成立以来第一位全日制女硕士。这个事情轰动到了什么地步呢？我们家族甚至召开了一个会议，让我拥有了给祖宗上香的资格。” 被拿来当段子素材最频繁的当然还是被催婚现象。赵晓卉形容她的被催婚经历：“每次他们催婚就会说，希望你老了能有个伴儿。但是我姥姥够老了，没伴儿；我妈也不小了，有伴儿但是总说‘还不如没有呢’。按年龄段优先级来说，是不是应该先催我姥姥找一个，再催我妈换一个？” 鸭绒这么调侃相亲经历：“作为一个成熟的单身女性，我知道相亲是不可能碰到(捡漏)这样的好事情的。道理很简单，大家有在早高峰的地铁口见到那种孤零零一辆，停着的共享单车吗？你千万不要以为这辆车是留给快要迟到的你的，你开都不要去开它。” 张北北谈及她的感受时，认为今年大家的表演可以纳入女权主义的范畴。她说：“我觉得以前，甚至现在也是，大多数人一提到女权主义，想到的都是一群非常有侵略性和攻击性的女性，甚至觉得她们有点蛮横不讲理，叫她们‘女拳主义’。其实女权主义不是这样的。像我们从脱口秀里听到的这些话题，其实都是女权主义的范围，包括倡导性别平等，打破对女性的刻板印象，这些都是。特别是像菜菜的那段月经羞耻，我相信还是带给人很多的触动。即使男性没有感觉，但是在女性之间还是掀起挺大的热度，更深入的思考了这方面的问题。” 女性喜剧演员除了在这两档线上脱口秀中火爆一时，小鹿、鸭绒、鸟鸟等人还制作了只有女性脱口秀演员参与的播客“小Fool人”，在北京上海等地也出现了只有女性参演的脱口秀专场。 女权主义依然任重道远 言论尺度依然是达摩克利斯之剑