以色列人在海外成攻击目标 驻约旦大使馆传枪响、一犹太拉比在阿联酋遇害

以色列驻约旦大使馆附近星期日(11月24日)凌晨传枪响，一名枪手开火造成三名警察受伤，枪手随即遭击毙。在此同时，以色列政府当天也证实，一名在阿联酋失踪的以色列拉比已身亡，当局谴责这是一桩”令人发指的反犹太恐怖事件”。 约旦公共安全署星期日发表声明称，一名男子在首都安曼的以色列大使馆附近开枪，附近巡逻警察上前追捕后，将枪手包围，枪手随即向警察开了多枪，警方随即依据交火规则反击，当场击毙枪手。 约旦政府通讯部长穆罕默德，莫曼尼(Mohamed Momani)称这起枪击案是”恐怖攻击”，针对约旦的公共安全部队。他发表声明称，已针对这起攻击展开调查。 发生枪击案的区域近来频繁发生反以色列抗议事件。随着中东地区的反以色列情绪日益高涨，约旦近期已数度出现区域最大规模的和平示威。 约旦的1200万名国民中，有大批巴勒斯坦人。他们自己或父母在1948年以色列建国时发生的冲突中，被驱逐或逃往约旦定居。 以色列与约旦在1994年达成和平协议，但随着加沙战争旷日经年，两国的紧张关系随之升高。许多约旦国民原本就不愿接受和平协议，认为和以色列建交形同背叛巴勒斯坦同胞。 在杜拜失踪 极端正统犹太教拉比证实身亡 以色列星期天也证实在阿联酋失踪的极端正统犹太教拉比兹维，柯根(Zvi Kogan)已身亡。总理本雅明·内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)办公室发表声明，称以色列”会采取一切手段”，寻求将犯罪份子繩之以法。 28岁的柯根拥有以色列与摩尔多瓦双重国籍，在阿联酋最大城市迪拜担任极端正统犹太教一个分支教派Chabad的教士。Chabad的总部位在美国纽约市布鲁克林区，致力与世俗犹太人或其他犹太教派建立联系。 对于柯根遗体已寻获的消息，阿联酋外交部尚未回应。阿联酋通讯社(WAM)周日稍早报导了柯根失踪的消息，但只提到他是摩尔多瓦公民，刻意不提他有以色列籍。 阿联酋2020年經由美國斡旋的《亞伯拉罕協議》(Abraham Accords)与以色列建交，是30年来与以色列建交的最重要阿拉伯国家；此后以色列人蜂涌前往迪拜经商或旅游，当地的犹太社群也蓬勃发展，有多间犹太教堂和专门提供犹太饮食的商业设施。 柯根也在当地经营犹太洁食杂货店，但周日已关闭。这间杂货店近日已成为当地巴勒斯坦支持者的抗议目标。一名美联社记者周日探访时，发现市场前后门的犹太经文匣(Mezuzah)已被扯下。 柯根的妻子李芙奇(Rivky)是美国公民，与他一起住在阿联酋。 尽管阿联酋与以色列的邦交并未受到以色列报复巴勒斯坦激进组织哈马斯（Hamas）的加沙战争影响，但阿联酋许多国民与境内其他阿拉伯国家人民都对以色列对加沙的严厉打击感到不满。支持哈马斯的伊朗也扬言要对以色列展开报复。 當地犹太社群成员告诉路透社，自去年10月7日加薩戰爭爆發后，迪拜的非正式犹太会堂已关闭。阿联酋唯一经政府批准的犹太会堂仍位于首都阿布达比，迪拜这个最大的商业城市并没有正式犹太会堂。