川普前幕僚任國安副助理 曾推動穆斯林旅行禁令

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者石秀娟華盛頓24日專電）美國總統當選人川普上一任內的國安幕僚高卡，將隨川普重返白宮，擔任總統副助理、處理反恐議題。他在2017年推動禁止6個穆斯林國家民眾赴美旅遊禁令、及暫停接收難民政策。 川普（Donald Trump）23日宣布，任命高卡（Sebastian Gorka）為他的副助理、同時擔任反恐資深主任。川普2017年1月剛進白宮時，也任命高卡為副助理，負責國安事務，高卡當年8月就離開白宮。 川普指出，高卡自2015年來一直是「美國優先」（America First）、「讓美國再度偉大」運動（Make America Great Again）的倡議者。 綜合紐約時報（The New York Times）等媒體的報導，高卡在川普第一任內，積極推動對6個以穆斯林為主的國家實施旅行禁令，並暫停接納難民，目的是為阻止恐怖分子入境。他曾說，伊斯蘭對西方文明構成威脅。 華盛頓郵報（The Washington Post）報導，高卡是在英國出生的匈牙利裔移民，他曾在多所學術機構任教，曾與川普前首席策士、極右派的巴農（Steve Bannon）密切合作。高卡也曾是福斯新聞（Fox News）的評論員。