感恩節旅行週遭遇極端天氣 數千萬人受影響 【新唐人北京時間2024年11月25日訊】隨著感恩節的鄰近，今年最繁忙的旅行週也即將到來，但惡劣的極端天氣將影響數千萬人的假期旅行。請看報導。 從西岸到東岸，極端天氣將伴隨美國人進入一年中最重要的旅行週。 週五（11月22日），舊金山灣區遭遇暴雨和強風，街道被淹沒。 根據國家氣象局的數據，加州索諾瑪縣部分地區降雨量超過20英寸，是11月正常降雨量的3倍以上。週六，該縣溫莎附近的葡萄園被洪水淹沒。 當局正準備迎接更多降水，同時努力應對先前風暴造成的洪水和小型山體滑坡。 加州索諾瑪縣消防區凱倫·漢考克 ：「（風暴）還要持續幾天的時間，所以重大清理工作，或者更大規模的清理工作，必須在風暴過去之後進行。」 本週二，「炸彈氣旋」風暴襲擊美國西北地區，帶來強風和降雨，導致學校關閉，並造成大範圍停電。有些居民的房屋被摧毀。 凱倫·弗利（Karen Foley）的房屋被風暴摧毀後，她一直住在車裡。 加州居民凱倫·弗利：「太可怕了。我聽說我周圍可能有 6 棵樹倒下。」 週六（11月23日）美國西部部分地區發布更多冬季警報。預計較高海拔地區將出現大雪，陣風可能達到每小時55英里，總降雪量約為4英尺。 在東部，風暴和降雪使出行者面臨危險的路況。西維吉尼亞州某些地區出現兩英尺厚的積雪。賓州東北部也下了大雪。 美國汽車協會公共關係總監吉利安·楊：「說到出行，感恩節可是大日子。」 美國汽車協會（AAA） 估計，感恩節這一週將有近8,000萬人出行至少50英里的路程，創下新紀錄。專家建議您的車內應隨時備有應急包，如果您要搭乘飛機，請做好延誤準備。