埃及遊船紅海沉沒 28人獲救17人失蹤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者施婉清開羅25日專電）埃及一艘遊船25日清晨在紅海港口附近沉沒，救援隊已救出28人，仍有17人失蹤。 埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，紅海地區政府首長哈納菲（Amr Hanafi）25日宣布，一艘準備載客出海從事潛水活動的遊船，在馬薩艾藍（Marsa Alam）南部蓋勒布港（Porto Ghalib）附近沉沒。 這艘名為「海洋故事號」（Sea Story）遊船載有31名不同國籍（包含2名美國、1名中國，及西班牙、德國、比利時、英國等歐洲國家）遊客和14名船員，24日從蓋勒布港出發，原訂29日駛至赫加達港（Hurghada）。 哈納菲指出，直升機已獲救28人，且軍艦和軍機持續與海上救援中心協調巡邏，努力尋找仍然失蹤的17人。 哈納菲補充說，遊船於25日凌晨5時30分發出求救訊號後，紅海省控制中心即刻通知海上救援中心，由救援隊直升機和海軍定位事故現場。 哈納菲另稱，事故發生時的天候狀況不穩定。埃及氣象局之前已預測地中海和紅海會出現亂流（turbulence），估計地中海浪高達到4至6公尺，紅海浪高達到3至4公尺，並建議25和26日暫停所有海上活動。 埃及一名旅行社人員Huda稱，此類遊船一般載客限制應為25人。原本自家旅行社也有安排紅海行程，但收到氣象局建議後，臨時通知客人因天候不佳不出海，改至沙漠沖沙、騎駱駝，而避開這場災難。 紅海向來是埃及極受歡迎的潛水目的地，以海底珊瑚礁和海洋生物聞名，是埃及重要的旅遊勝地。（編輯：韋樞）1131125