林佳龍接見日本參議員 盼強化台日在第三國合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者楊堯茹台北25日電）外交部長林佳龍今天接見日本參議院議員訪團，林佳龍於社群媒體表示，北村經夫見面第一句話就是恭賀台灣隊在12強賽奪冠；談及台日合作，林佳龍則期盼強化台日在第三國合作。 日本參議院議員北村經夫、堀井巖及平山佐知子於24日至26日組團訪台，才結束訪歐行程的外交部長林佳龍今天清晨6點才返抵國門，隨即接見日本參議員訪團。 林佳龍於臉書發文指出，北村經夫見面第一句話就是恭賀台灣隊在世界棒球12強賽中奪冠；台日不僅在棒球場上展現超越勝負的友誼，更在外交與國民交流間有深厚情誼。 林佳龍也表示，感謝日本首相石破茂赴秘魯參APEC會議期間，在美日韓領袖會談及日中領袖會談中，均強調台海和平穩定的重要性。 文中提及，北村經夫表示，石破茂8月訪台時已清楚理解台日之間的期待，且台日間共享深厚情誼，不論何者執政都會盡力維護兩國關係；平山佐知子則說，其選區靜岡縣選民特別託付她感謝台灣在311大地震與能登半島大地震時的協助，也期待兩國加強在觀光與教育旅行方面的交流。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 林佳龍對此表達認同表示，他擔任國安會諮委期間曾推動日本高校生修業旅行，由下而上推展台灣國民外交，而總統賴清德也正推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，期待未來有更多台灣年輕人可以到日本學習和圓夢。 文中指出，堀井巖表示，盼日本可協助台灣拓展外交空間，並促進兩國在第三國的合作。對此，林佳龍表示，台灣在非邦交國中獲得日本大使館協助，也參與美日澳主導的吐瓦魯海底電纜計畫，期待台日以此種合作模式進一步拓展至東南亞或太平洋島國。（編輯：楊蘭軒）1131125