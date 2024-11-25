今日新聞8分鐘｜港航故障 台北呆等｜客貨車涉撞老婦 警拘迷幻男

半山堅尼地道的士撞外籍男 捲入車底重傷昏迷 司機涉危駕被捕 半山堅尼地道發生嚴重車禍。今日（24日）晚上10時28分，據報一輛的士在堅尼地道44號對開撞到一名男子。據了解，男事主年約28歲，意外後被捲入車底。救援人員將其救出，惟陷於昏迷，由救護車送院搶救。警方正調查意外原因。 薄扶林私家車撞牆 車身擱燈柱半邊懸空險翻側 九旬司機被困 港島薄扶林發生車禍。周一（25日）清晨6時左右，一輛平治私家車據報駛至域多利道550號近碧瑤灣對開時，突然失控撞向碧瑤灣石油氣倉對開外牆，再撼向一支燈柱。平治左邊車身「擱淺」在燈柱上，險些翻側，男司機被困車內，幸仍清醒。 港航航班故障｜全機人台北呆等 轟安排混亂 首外遊情侶：好無奈 香港航空一班HX640客機，今早（24日）飛往日本福岡途中，因機件故障而轉降台北桃園機場，需詳細檢驗後再出發，港航稱已安排當地交通及酒店予乘客。惟《香港01》獲悉，由中午降落台北後至今晚近10小時，搭客只獲告知最快於明早（25日）重新出發，晚上所有人仍在候機室「呆等」。 其中一名男乘客指，他與新拍拖女朋友首次外遊即泡湯，且首兩日行程已肯定付諸東流，最擔心的是明晚的貴價溫泉酒店之旅同樣會化作泡影，前後損失或逾1萬元。他炮轟港航極不專業，安排混亂，「好無奈‥‥‥完全不可理解！」《香港01》正就事件進一步向香港航空查詢。 上水客貨車涉撞老婦逃去 沿途逆線衝燈 警拘48歲迷幻男狂亂駕駛 上水發生瘋狂駕駛事件。上周六（23日）凌晨時份，據報一輛客貨車，在上水行駛期間撞倒一名老婦，導致她受傷倒地，牙齒甩脫，所幸未有生命危險。惟涉事客貨車意外後不顧而去。有熱心司機見狀報警，並開車尾隨肇事車輛，赫見有人沿途逆線、不依路牌指示轉彎甚至衝燈。最終，交通警趕至將其拘捕，據了解有人涉毒後駕駛等罪名，被拘捕帶署。 一氧化碳中毒｜為慳錢深圳購石油氣爐用9年 戶主憂安危換煤氣爐 大窩口邨富華樓一家三口一氧化碳中毒，男事主一度昏厥，送院後回復清醒。《香港01》今日（25日）接觸到廖姓男事主，他表示約9年前托朋友從深圳買熱水爐，來港自行安裝，多年來使用石油氣罐洗澡，懷疑爐具老化或沒關妥氣喉肇禍。他回憶前日洗澡後坐在椅上不醒人事，太太上前以為他睡著，不久亦都暈倒，由就讀中一的兒子報警。目前夫婦二人已經出院，兒子留院觀察後今日稍後亦出院。