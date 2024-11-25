中華隊勇奪世界12強冠軍 台中餐飲業紛紛推優惠

中華隊在2024世界12強棒球賽勇奪冠軍，台中多家餐飲業優惠紛紛出籠，屋馬燒肉即日起到11月28日連續四天限時優惠「日本和牛牛排只要666元」；台中福華大飯店即日起至11月29日祭出歡慶奪冠限定優惠；台中日月千禧酒店即日起至11月30日止，1F旅覓酒吧及24F極炙牛排館全品項啤酒買一送一；1F旅覓酒吧單片蛋糕買一送一、麵包第二個半價(半價以價低者計)、單品西點伴手禮加30元多一件；繼光香香雞「豪華海陸三拼餐」原價350元現在只要308元。 屋馬集團創辦人金泰宏表示：「屋馬集團熱衷棒球賽事，這段期間不僅門市每日進行賽況轉播，更推出穿球衣應援享餐點優惠，一路為中華隊應援集氣，今日見證擊敗日本正式奪冠，一定要祭出最強冠軍專屬優惠慶祝。」連續四日要讓全國球迷朋友大吃日本和牛！一同慶祝這個歷史性的榮耀時刻。 台中福華大飯店即日起至11月29日(五)祭出歡慶奪冠限定優惠，全館餐廳3F覓舍、3F江南村、16F海華樓小吃區全面85折 10%； 1F豪吧門市、饗福商城線上線下同步推出「台中福華冠軍牛肉麵-響福牛肉麵禮盒」(原價$680)買一送一、主廚冠軍私房醬「堅果花椒醬」禮盒(原價$799)買2送1，此外，1F豪吧門市豪吧咖啡買一送一，另有更多產品與門市同步推出買一送一。用優惠開吃挺中華隊勝利奪冠軍！線上訂購：https://tc-howard.com/ 饗福商城。訂位專線：台中福華大飯店（04）2463-2323轉2301、2304覓舍 轉21601海華樓 轉2301、2302江南村 轉2036 豪吧。 歐克佬CoE精品咖啡（美式/拿鐵）杯飲，買1送1再多送1包2024世界盃虹吸咖啡大賽世界冠軍配方掛耳咖啡包（價值70元）。 繼光香香雞為了感謝中華隊的努力以及回饋廣大球迷，推出限時優惠同歡慶，「豪華海陸三拼餐」，原價350元現在只要308元，享88折優惠，邀請全國民眾共同歡慶這份榮耀。即日起更推出聯名週邊六折起優惠，於繼光香香雞任一門市消費即可以$1,100購買CASETiFY 聯名 磁吸行動電源(原價$1,699)，$1,200購買CASETiFY 聯名 iPhone15 Pro、iPhone16 Pro手機殼(原價$1,999)，數量有限，售完為止。 「福華冠軍牛肉麵禮盒」(原價$680)買一送一。 圖：台中福華大飯店/提供