古林睿煬正式加盟火腿、新背號揭曉！ 餅總哽咽：比我12強賽奪冠還驕傲

統一獅本土王牌古林睿煬在季後行使旅外自由球員權利後，由日職「日本火腿鬥士隊」取得議約權，並順利簽下了「3＋1年」的複數年合約；今（26）日，雙方球團在台北萬豪酒店舉行加盟記者會，而火腿球團現場也致贈包括古林的球衣鑰匙圈、球員卡在內小物，而鑰匙圈上的 37 號，也意外曝光他在火腿的新背號。 2018年，統一獅以第一指名選進這名高中時期就發光的新秀投手，並與其簽約。2021年起古林睿煬成了獅隊重要本土先發戰力，其最快球速 157 公里，今年繳出 10勝、防禦率 1.66，奪下防禦王及年度MVP，帶著更加成熟的球技提出旅外申請，並與火腿隊簽約。 被問到為什麼選擇「37號」，古林睿煬表示，「一切就是靠直覺」；也提到對於明年目標，想先試著融入球隊、保持自己目標，看球隊目標方向回合，盡力去執行。 對於將子弟兵交給日職火腿隊，獅隊總教練林岳平忍不住哽咽，回憶起「這一切還是要感謝統一球團，在他（古林）加入第一時間，球團就希望我退下來當教練，第一個任務就是栽培古林睿煬，來到球團後他因為手部不太舒服，請辭U18比賽。」 「回想起在那個時刻，在醫院復健的時刻，那時候大家不知道未來會怎樣。」說道此處，林岳平忍不住哽咽難以說出話，停頓數秒，接著說道：「在他要正式上場的時候，球隊又讓我當總教練，我用球隊的職務，培養出了第一個可以旅日的選手，我非常驕傲，這比我拿下世界12強賽冠軍，還要更加驕傲。」 對於選擇「先打中職、再旅外」，古林睿煬認為，這是非常重要的一步，因為自己學生時期，大家都說有能力出國就先出國，但經過這幾年來，中職的環境真的有越來越好，就希望有人能跳出來告訴大家「選擇中職、加入中職，還是有機會能去挑戰自己的夢想」，讓更多高中生有更多選擇。 古林睿煬表示，自己也有問到曾旅日隊友郭俊麟、樂天桃猿投手陳冠宇等人關於旅日的經驗，也獲得勉勵「有能力就去挑戰、不要害怕。」 林岳平，「古林是個相當耐操的好選手，即便手有點不舒服，但體能上相當刻苦耐勞。」也提到，也曾多次要讓自己的子弟兵在國際舞台上發光，像是亞運舞台，但遇到了幾次「撞牆期」，如今終於能成功旅外，非常驕傲。 被問到古林的投球形態，最類似隊上哪位投手，火腿隊監督栗山英樹表示，「實際上並沒有，由於古林的直球很快，也能把變化球控制地很好的投手，這是我們想找的投手，於是決定簽下他。」