歡慶中華隊奪冠 中市府祭多項好康 民間也不遑多讓

台中市長盧秀燕今（26）日主持市政會議表示，市府及民間推出許多好康，11月30日將於台中購物節活動抽出「六都首顆」Premier 12全隊及啦啦隊CT AMAZE共2顆簽名球，以及現代汽車提供的價值110萬元汽車幸運得主，明起簽名球將展示於市府一樓大廳，歡迎大家參觀。 圖：台中市政府/提供 恭喜中華隊在2024年世界棒球12強賽勇奪冠軍，台中市長盧秀燕今（26）日主持市政會議表示，市府及民間推出許多好康，11月30日將於台中購物節活動抽出「六都首顆」Premier 12全隊及啦啦隊CT AMAZE共2顆簽名球，以及現代汽車提供的價值110萬元汽車幸運得主，明起簽名球將展示於市府一樓大廳，歡迎大家參觀；另推出11月30日、12月1日YouBike每人12個小時免費騎乘。 盧秀燕表示，她十分開心，球衣還捨不得脫下來，市府也推出3方案慶祝，首先，市府有2顆特別的球，一顆為中華隊全體球員的簽名球，另一顆則是中華隊12位球員及12位啦啦隊CT AMAZE成員的簽名球，非常珍貴，兩顆簽名球將於11月30日台中購物節「幸福太平好食光 長億Go購嘉年華」活動抽出幸運得主。 現代汽車也共襄盛舉，提供一輛價值110萬元的汽車，當日將同時抽出幸運得主；第三，11月30日、12月1日YouBike每人12個小時免費騎乘，台中有超過1300個站點、逾1萬2000輛YouBike，歡迎市民朋友同樂。台中市還有多項慶祝優惠資訊，可至台中通網站 https://gov.tw/eHg查詢。 為延續中華隊奪冠的榮耀與激情，雀客國際酒店集團特別攜手旗下全台住宿餐飲品牌，祭出超狂雙殺限時優惠【歡慶中華隊奪冠】，即日起至12月1日，超殺優惠7天快閃不間斷，全台50個住宿據點與餐廳同步響應。 雀客國際酒店集團會員品牌Reelax推出【雀客集團Reelax會員點數加碼Double送】限時活動，歡慶中華隊CHECK定奪冠！即日起至12月1日，只要到Reelax官網預訂，無論新舊會員，大方將250點冠軍加碼點數直接送給消費者！新會員註冊禮100點，加上限時發放250點數，相當於現領350元！住宿預訂期限，特別開放延長到2025年1月27日，和大家一起分享勝利的喜悅！ 旗下經典粵式餐廳「藏粵閣」，同步祭出【藏粵閣同饗歡慶送】超狂好康！即日起至12月1日，凡到全台任一藏粵閣餐廳用餐（台北陽明山館或高雄六合館），並說出通關密語「藏粵閣Team Taiwan」，即可免費獲得主廚精心準備的精緻粵式小品一份！各館別限定經典美味，從香滑魚ㄢ皮、翡翠貢菜、椒雞軟骨、香滷鴨舌等多道精選粵式，每日驚喜不重複，共饗層層經典滋味，重溫中華隊的榮耀征途！ 台灣在世界12強棒球賽成功奪冠，莫凡彼餐飲集團老闆免費送出一萬球冰淇淋，與全台球迷一同分享這份榮耀與喜悅！活動期間11月26日（星期二）至11月29日（星期五），到莫凡彼餐飲集團粉絲專頁活動貼文底下留言，分享冠軍賽中讓你最感動的一刻，並到門市出示該留言畫面，即可免費兌換單球冰淇淋一球！活動注意事項：全台25間店適用品牌：莫凡彼餐廳、尖牙義式廚房土城店、海岸線美式海鮮麗寶店。每店每日限量100份，每人限兌換一次，數量有限，送完為止。 雀客國際酒店集團會員品牌Reelax推出【雀客集團Reelax會員點數加碼Double送】限時活動。 圖：雀客集團/提供 莫凡彼餐飲集團老闆免費送出一萬球冰淇淋。