12強賽台灣隊奪冠 旅遊業祭百張千元日本住宿金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者余曉涵台北26日電）12強棒球賽台灣隊奪冠，旅遊業者祭出優惠同慶，樂天旅遊宣布，將發出百張新台幣1000元的日本住宿金；旅天下則祭出東京機票買1送1等。 世界12強棒球賽台灣從預賽拚到冠軍戰，最終以4比0完封強敵日本，奪下首座冠軍獎盃。 旅遊業者也趁此熱潮推出優惠搶客，樂天旅遊發布新聞稿表示，26日起舉辦一系列慶祝活動，包含「樂天桃猿棒球隊」祭出全館68折、「樂天市場」聯合10大品牌點數超高回饋、「樂天Kobo」消費滿240元送66點、「樂天信用卡」刷卡回饋高達5%、「樂天旅遊」發放百張千元住宿金等。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 旅天下則推出東京機票買1送1外，即日起至30日，凡姓名有「中」或「華」一字，或於11月24日生日的民眾，報名旅天下全線團體、自由行商品，即送「質感環保盥洗包」，報名日本團體、自由行產品，再加碼贈Wi-Fi機租用兌換碼。 飯店方面，花蓮遠雄悅來大飯店特別推出限定買一送一優惠專案； 圓山大飯店即日起至12月10日期間，台北圓山大飯店及高雄圓山大飯店分別推出限時冠軍住宿送早餐及餐飲85折起等；茹曦酒店Sunny Buffet推出4人同行1人免費的優惠；和逸飯店·台南西門館推出會員升等卡通主題房等。（編輯：李亨山）1131126