彭博：歐盟擬制裁多家中企 稱其助俄研發無人機襲烏 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社布魯塞爾25日綜合外電報導）彭博今天報導，歐洲聯盟（EU）正提議制裁幾家中國企業，聲稱這些公司協助俄羅斯開發針對烏克蘭的攻擊無人機。 路透社引述彭博所見的文件稱，歐盟執行委員會（European Commission）也尋求針對更多俄羅斯油輪實施限制，以遏制俄羅斯規避現有限制的能力。 根據報導，與此同時，七大工業國集團（G7）外長本週將在義大利舉行會議，預計承諾對中國和其他支持俄羅斯在烏克蘭戰爭的國家採取「適當措施」。歐盟的舉措必須獲得全體27個成員國支持。 其中有些公司已經受到美國和英國制裁。 歐盟執委會並未立即回應置評要求。 此外，歐盟還提議將一名中國公民納入制裁計畫，此人控制一間違反歐盟貿易限制的公司；文件顯示，這間香港公司向俄羅斯軍事業者提供遭禁的微電子零組件。 中國國家主席習近平試圖將北京描繪成在烏克蘭戰爭問題上保持中立，並多次批評西方制裁，表示不會向任何一方提供致命援助。 根據文件，歐盟執委會提議將50多名個人和近30個實體列入黑名單、凍結他們的資產並實施旅行禁令，作為自莫斯科全面入侵烏克蘭以來，歐盟祭出第15輪制裁計畫的一部分。 歐盟鎖定的目標主要包括俄羅斯軍事製造商、一小部分為其供貨的中國企業，以及其他據稱與俄羅斯實體合作製造攻擊無人機並為其提供發動機等關鍵零件的公司。 彭博7月報導指，中國和俄羅斯業者正在研發一款類似部署在烏克蘭的伊朗攻擊無人機，引發各界擔憂，北京可能正在接近向俄國提供西方官員示警的那種致命援助。 歐盟制裁計畫還包括禁止超過45艘俄羅斯油輪進入歐洲港口，以及不得為高風險運輸業務提供服務等，以削減莫斯科的石油收入，並對俄羅斯石油實施價格上限，不過新一輪措施可能還有變數。 訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式