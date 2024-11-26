苗栗大湖草莓季報到 12月中旬首波產期開採

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗縣大湖草莓季報到，大湖地區農會今天表示，今年因颱風稍微延後，目前近5成草莓園已陸續結果，預估12月中旬進入首波盛產期，歡迎全國遊客造訪搶「鮮」採果。 大湖地區農會今天在苗栗縣政府1樓大廳舉辦記者會，宣告一年一度草莓季即將登場，現場展示鮮紅欲滴的草莓鮮果及草莓酒、果醬等特色農產加工品，縣長鍾東錦並與農糧署北區分署副分署長黃怡仁、苗栗區農改場場長呂秀英等人一起製作、品嚐草莓奶油蛋糕。 鍾東錦表示，苗栗縣種植草莓的面積達521公頃，產地以大湖、獅潭及卓蘭為主，其中大湖約獨占400公頃，品種以「香水」為大宗，顆粒大、口感紮實且風味佳，另有豐香、美姬、白草莓等，深受消費者青睞。 大湖地區農會總幹事徐欽志指出，今年受颱風影響，草莓種植時間較往年晚了2、3週，目前大湖地區的草莓陸續進入產季，近5成果園已開始結果，預估12月中旬是一期花盛產期。 徐欽志表示，去年草莓萎凋病較嚴重，今年狀況好一點，雖仍有部分災損，但高架品質相對穩定，供應遊客採摘沒有問題；價格方面，預估會較去年微幅上漲約1成，主要反映工資、肥料等成本增加。遊客採摘部分，各家草莓園自訂價格會有差異，一般而言，會隨中盤價轉換成台斤，例如中盤價1公斤新台幣500元，採果價格就會落在1台斤500元左右。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 他也說，近年「香水」品種的抗病性有弱化跡象，經過2、3年尋找，由農民從田間選拔出新品種，將命名為「錦香」，果實香氣濃郁、產量也不錯，且抗萎凋病的抗病力強，希望推廣種植，改善大湖種植草莓的困難點。 天氣轉冷，草莓季也將展開，大湖地區農會12月7日將在大湖酒莊舉辦「莓I LOVE YOU」草莓情歌音樂會。鍾東錦說，草莓的酸甜滋味象徵愛情，歡迎民眾在冬天安排一趟輕旅行，到苗栗大湖採草莓體驗採果樂趣，順道前往泰安溫泉區泡湯，會是最棒的行程。（編輯：李錫璋）1131126