中国警告新西兰不要加入AUKUS 否则将有负面后果

中国驻新西兰大使王小龙表示，如果新西兰加入澳英美三方安全协议“奥库斯”(AUKUS)，将“不可避免地”对新西兰与中国的关系产生负面影响的后果。 王小龙在新西兰国家广播电台(RNZ)星期三(11月27日)播出的"30' With Guyon Espiner"节目的采访中表示，新西兰在决定是否加入奥库斯时，中国希望新西兰“考虑到自身的长远利益、对地区安全的潜在影响、以及对中新关系的影响。” 新西兰此前曾表示正在“收集信息”，以了解与奥库斯组织未来的可能合作，但尚未做出任何承诺。 新西兰总理克里斯托弗·卢克森(Christopher Luxon)本月早些时候曾表示，如果新西兰决定加入奥库斯，中国的任何潜在回应"都不是我们的考虑因素"，而"新西兰是否参与其中，是我们继续探索和参与的话题"。 王小龙的警告言论反映了新西兰在地区安全和经济方面所面临的微妙平衡：在印太地区地缘政治环境日益紧张之际，必须权衡国家安全利益与维持中国长期贸易伙伴关系之间的潜在冲突。 王小龙在新西兰国家广播电台节目的采访中表示，奥库斯是“冷战思维下零和(博弈)”的产物，该协议会“几乎不可避免地会导致更大的分裂、对抗，甚至冲突与战争”。 在被问及如果新西兰加入第二支柱，会有哪些来自中国的潜在经济后果？王小龙说：“这将不可避免地对两国关系产生负面影响。” “我们会建议不要采取任何可能威胁侵蚀我们(中国和新西兰)之间非常重要的信任的行为，” 王小龙表示。他并警告称，在双边关系中“信任”是最宝贵也是最脆弱的，信任的建立可能需要数年，却可能摧毁于一旦。 去年9月，澳大利亚、英国和美国发表的一份联合声明表示，他们正在与新西兰、加拿大和韩国进行磋商，以确定在奥库斯第二支柱(AUKUS Pillar II)框架下就“先进能力”方面进行合作的可能性。 奥库斯是美国、英国和澳大利亚于2021年达成的一项两阶段防御协议，作为抗衡中国在亚太地区影响力日益扩大的一部分努力。 卢克森去年12月访问澳大利亚时表示，“我们有兴趣探索奥库斯的第二支柱，特别是其中涉及的新技术和对新西兰参与可能带来的机会。” 当时卢克森表示，随着新西兰面临“一个更具挑战性和更复杂的世界”，与新西兰唯一的正式防务盟友澳大利亚建立密切的安全关系是“非常根本的”。 奥库斯的第一阶段(或称第一支柱)旨在向澳大利亚交付核动力潜艇，而第二支柱则侧重于提供先进能力，并在网络、人工智能、高超音速、水下领域等国防技术领域的合作和共享技术。