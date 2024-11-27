馬英九設宴款待陸生團 邀「明年一起泳渡日月潭」

馬英九前總統今（27）日晚間設宴，歡迎來訪的大陸七所高校師生訪問團。馬前總統表示，希望大陸同學此行，能欣賞到台灣的美，體驗到台灣民眾的熱情，也在台灣交到許多好朋友，「其中一位朋友的名字叫馬英九」。他也熱情邀請大陸同學明年再回來，和他一同參加泳渡日月潭。 馬前總統表示，去年7月，馬英九基金會首次邀請大陸師生來台灣進行9天8夜參訪，除了與台灣幾所大學交流外，也到知名景點參訪，引發兩岸媒體廣泛報導，不只獲得台灣民眾熱烈歡迎，也同時得到大陸民眾大力支持，舒緩了兩岸緊張的關係。因此他決定今年一定要再次邀請陸生團訪台。 陸生團領隊、清華大學校務委員會主任邱勇致詞時表示，此行有30名同學是第一次踏上寶島台灣，同學們對與台灣青年的交流充滿期待，對在台灣結交新的朋友充滿期待。 邱勇表示，青年代表希望，青年創造明天。我們深切期盼，兩岸青年能够有更多的機會相識相知、交往交心，我們始終熱忱歡迎台灣青年學生來大陸交流學習，為兩岸青年學生互學互鑒、雙向奔赴創造更多機會。 馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，這次陸生團來台，在兩岸關係低迷的此刻，格外有振奮人心的意義。他向大陸同學介紹，台灣人是溫暖又善良的，絕大多數的台灣民眾，都是熱情地歡迎他們到訪，他深信兩岸青年交流是兩岸未來的根基，馬英九基金會一定會堅定、堅持下去，繼續推動兩岸青年交流。 今晚的歡迎晚宴，還包括馬英九基金會顧問曾永權（前總統府秘書長）、立委賴士葆、中國信託育樂股份有限公司董事長陳國恩出席。陳國恩致詞時表示，他是代表中信集團出席，陸生團此行在台中洲際棒球場有一場「棒球體驗」，就是由中信集團協助安排。 馬英九基金會邀請中國師生參訪團訪台，執行長蕭旭岑(左)前往接機。 圖：馬英九基金會提供 馬英九基金會邀請中國師生參訪團訪台，第一餐在春水堂人文茶館暢飲珍珠奶茶。 圖：馬英九基金會提供 馬英九基金會邀請中國師生參訪團訪台，第一餐在春水堂人文茶館暢飲珍珠奶茶。 圖：馬英九基金會提供 馬英九基金會邀請中國師生參訪團訪台，參訪北市中山女高。 圖：馬英九基金會提供 馬英九基金會邀請中國師生參訪團訪台，參訪北市中山女高。 圖：馬英九基金會提供 馬英九基金會邀請中國師生參訪團訪台，參訪北市中山女高，訪團中曾奪得奧運金牌成員受學生歡迎。 圖：馬英九基金會提供