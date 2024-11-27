【台語新聞】誣指滾床單女角是張淑娟 周玉蔻.蔡玉真遭判1年6月

黃品瑄 黃昭盛 SNG小組 報導 / 台北市 名嘴周玉蔻和蔡玉真，在2022年縣市長選舉期間，質疑當時的台北市長候選人蔣萬安的父親蔣孝嚴捲入晶華緋聞案，更直指滾床單的女主角就是前中國小姐張淑娟，台北地方法院審理後指出，爆料內容並非事實，一審各判兩人1年6個月徒刑，全案還可上訴，而事件被害人張淑娟今（27）日現身，哽咽表示謝謝幫 她 加油的人，周玉蔻、蔡玉真截稿前則沒有回應。 前中華民國小姐張淑娟說：「感謝不然我活不到今天，今天帶來我這兩年的親生經歷，希望從此之後，不要再有下一個霸凌人受害者。」面對媒體鏡頭忍不住哽咽，到現在還是無法接受，自己成了緋聞女主角。 前中華民國小姐張淑娟說：「你知道當你被人家說成衣服脫光，在一個床上跟別人滾床單的時候，那對我來說是多大的羞辱，而且我根本沒有去，還必須去圖書館查，到底發生什麼事情了。」 根本沒做的事卻需要出面一一解釋，2022縣市長選舉期間，名嘴周玉蔻蔡玉真爆料，前中華民國小姐張淑娟，和台北市長蔣萬安的爸爸蔣孝嚴，在酒店滾床單，台北地院審理後指出，周玉蔻蔡玉真所指內容並非事實，且涉於私德與公共利益無關，亦非屬可受公評之事，更未經合理查證，依違反個人資料保護法，各判兩人1年6個月有期徒刑。 但張淑娟再透露，周玉蔻曾寫信求和解，前中華民國小姐張淑娟說：「她就寫說她有一個邀請函，請我喝下午茶，她非常的仰慕我，然後她要幫我開節目，她要幫我賣作品，我跟律師說我沒有辦法和解，妳是用強暴強暴犯的方式，在媒體(上)集體強暴，讓每一個媒體傳播出去，這樣子我怎麼跟妳喝這個下午茶呢。」 而周玉蔻蔡玉真截稿前，電話未接未回應，只是張淑娟怎可能輕輕放下，就算司法已經還自己清白，這口氣依舊吞不下去。 新聞來源：華視新聞