跨年就衝曼谷！Lisa壓軸表演獻給家鄉，昭披耶河畔倒數演唱會免費看！

近期為了宣傳新單曲跑遍全世界的Lisa，今年跨年選擇回到老家泰國曼谷2024年12月31日，將與來自世界各地以及泰國的鄉親們一同倒數。 by 派脆克- 2024/11/27 更新 Edit/派脆克、Photo、影片/網路 行程滿檔女超人 Lisa自2024年6月發行首張個人單曲〈ROCKSTAR〉後就開始當女超人，全世界飛來飛去。一下子參加巴黎時裝周，一下子又飛到美國參與維多利亞的秘密回歸大秀，期間還再度發行了兩首單曲〈New Woman〉以及〈Moonlit Floor〉，並預告全新首張個人專輯《ALTER EGO》則預計在2025年2月問世。這還沒完，亞洲粉絲見面會巡迴各站，早前來到高雄與歌迷同歡，現場依舊是座無虛席。2025年她還將以演員身份在好萊塢出道，成為熱門影集《白蓮花大飯店》中的要角，她超越常人的體力，實在讓人肅然起敬。 Lisa即將在2025年2月推出個人專輯 跨年返家與國人倒數 跑遍全世界，當然也不比家鄉溫暖。早前，位於昭披耶河畔的大型百貨Iconsiam公佈了跨年演唱會名單，其中來自泰國的國際巨星Lisa，便以斗大的宣傳形象，引起全世界的討論。曼谷跨年對許多熱愛旅遊的朋友來說，是絕對不能錯過的盛會，昭披耶河畔的煙火，可以說是世界知名。今年，除了有美麗的煙火，還有Lisa陪伴著大家倒數，重點是活動完全免費！跨年期間準備在曼谷度過的各位朋友，一定要前往Iconsiam和Lisa一起同歡啊。 Lisa準備在曼谷與國人倒數跨年 12月起需電子旅行授權 2024年7月15日，泰國宣布對臺灣旅客免簽，無需任何簽證即可入境泰國。這對許多熱愛泰國旅行的朋友，無一不是好消息，過去得花上千塊現場排隊擠破頭，現在只要帶著護照輕輕鬆鬆進入泰國，實在太方便太讚了。想看Lisa一起倒數嗎？剛好在泰國曼谷的你，怎麼可能錯過？ 延伸閱讀