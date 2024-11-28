美中换囚：他们都是谁？

白宫星期三(11月27日)宣布，美中在经历数月谈判后达成了一项换囚协议，三名美国人和至少一名中国人已在该协议下获释。 三名美国公民–德克萨斯州商人马克‧斯威丹(Mark Swidan)、纽约长岛的华裔商人李凯(Kai Li)和美国侨界领袖梁成运(John Leung)–在经历多年牢狱生活后终于重获自由，正返回美国与家人团聚。美国政府认定斯威丹和李凯是被中国政府“错误拘押”。 目前尚无公开信息可以核实被美国政府释放的中国公民身份。但《纽约时报》(The New York Times)报道，其中一人可能是中国国家安全部的情报官员徐延军(Xu Yanjun)。另据美国全国广播公司(NBC)报道，除徐延军之外，通过服役入籍的美籍华人季超群也被纳入了换囚协议。 中国通常不进行换囚行动，《纽约时报》援引旧金山人权组织“对话基金会”(Dui Hua Foundation)的创始人约翰·卡姆(John Kamm)的话说：“这表明，他们不仅想给拜登(Joe Biden)一个临别礼物，同时也在向唐纳德·特朗普(Donald Trump)释放信号，表明可能会在未来做出重要让步。” 马克·斯威丹： 案情回顾：2012年11月，斯威丹前往中国东莞采购材料期间，在一家酒店内与家人通话时被捕。他被指控参与毒品制造和走私网络。尽管检方没有找到包括毒品、资金流或通信记录等直接证据，他仍在2019年被判处死刑，缓期两年执行。之后，他的上诉在2020年被驳回。2023年4月，中国法院再次拒绝撤销他的死刑判决。 监禁生活：在广东江门监狱，斯威丹被迫与多名囚犯共住狭小的房间，房间内夏季温度高达46摄氏度。长期以来，他的身体状况急剧恶化，患有牙周炎等疾病，精神压力则导致他多次尝试绝食抗议，并产生自杀倾向。 家属行动：斯威丹的母亲凯瑟琳·斯威丹(Katherine