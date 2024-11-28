美两党议员欢迎被中国不当拘押的美国公民获释回家；美国务院调低前往中国的旅行警告

星期三(11月27日)，也就是感恩节的前一天，白宫宣布三名被中国长年关押的美国公民获得释放，即将返家。他们是德克萨斯州商人马克·斯威丹(Mark Swidan)、上海出生的纽约商人李凯(Kai Li)和香港出生的美国公民梁成运(John Leung)。华盛顿将他们的遭遇定性为“不当拘押”。来自两院两党的美国议员当天发表声明，对三名美国公民获释表示欢迎。 参议院多数党领袖、纽约州的民主党籍联邦参议员查克·舒默(Chuck Schumer)就纽约人李凯和其他被中国拘押的人获得释放发表声明说：“对那些新近被中国政府释放的这些美国人的家人来说，今年的感恩节有太多的需要感恩。” 舒默的声明说：“在被中国政府关押近十年后，李凯终于踏上了返回美国、获得自由的旅程。多年来，我与李先生的儿子哈里森(Harrison)密切共事，直接与中美两国政府最高层对话，呼吁释放李先生，让他安全回到纽约州亨廷顿的家人身边。” 舒默对即将卸任的民主党籍总统乔·拜登(Joe Biden)和他的行政当局所付出的努力表示感谢。 参议院外交关系委员会成员、来自德克萨斯州的共和党籍联邦参议员泰德·克鲁兹(Ted Cruz)就被中国不当拘押的美国人获释的消息发表声明，表示“欢欣鼓舞”。 克鲁兹特别提到了德州人马克·斯威丹的母亲凯瑟琳·斯威丹(Katherine Swidan )为争取儿子获释而付出的努力。他写道：“我为马克的母亲凯瑟琳·斯威丹感到无比高兴，她从德克萨斯州卢灵的家中，用了12年时间不懈奋斗，以争取马克的获释，并在今天使其成为现实。” 这位共和党人还感谢了拜登总统和安东尼·布林肯(Antony John Blinken)国务卿、负责人质事务的总统特使罗杰·卡斯滕斯(Roger Carstens)和美国驻中国大使尼古拉斯·伯恩斯(Nicholas Burns)以及他们的团队为此而长年付出的“不懈”努力。 另一位来自德克萨斯州的共和党人、众议院外交关系委员会主席迈克尔·麦考尔(Michael