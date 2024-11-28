烈酒經濟｜澳門茅台多水貨 平過香港、內地 酒商拆解四成因

【澳門「烈酒經濟」系列三】香港10月中減低烈酒稅，推動發展烈酒經濟。一海之隔的澳門，早已發展出與別不同的「烈酒經濟」—— 裙下雙腿綁十支茅台、茅台塞入淋浴露樽、甚至用BB車匿藏茅台，由澳門走私往珠海被海關「斷正」。一連三篇報道，解構澳門為何成為茅台走私「勝地」，形成另類「烈酒經濟」。 澳門酒商分析，市面充斥大量外國回流的茅台水貨，量多且價格低，再經水貨客帶到內地。至於正規的烈酒經濟，酒商認為香港亦較澳門遜色，因為澳門酒稅低，加上高端旅客非常豪爽，「10幾20萬一支酒就咁飲咗佢。」 澳門多間超級市場，甚至7-11便利店的貨架上都有貴州飛天茅台的蹤跡。在氹仔區一間連鎖超市，一支500毫升茅台近日特價僅售2,150元。店員表示幾乎每天都售出幾箱，每箱12支，「畢竟價格好平，2,150元兌番人仔（人民幣）1,900幾，你喺大陸攞唔到呢個價。」店員又說經常售罄，有需要可預早訂貨。 貴州茅台集團在澳門的唯一經銷商新偉浩，副經理區家浩（Kenny）坦言部分店舖出售的茅台並非他們供貨，而是水貨。水貨大量流入澳門，加上酒稅低等，導致價格較便宜。 ▼澳門多處有售茅台▼ + 2 成因一：外國水貨茅台「回流」澳門 酒廠為了維持茅台的市價，嚴格分配各地分銷商的貨品數量，確保供需平衡。茅台在歐洲、美洲、非洲等地銷量或許未如預期，有分銷商會把剩餘茅台賣到澳門，供貨給超級市場及餐廳，「佢地入貨可能只係1,700蚊，喺澳門賣到2,100蚊利潤都好大，所以成個水貨行業都好有動力。」 貴州茅台集團在澳門的唯一經銷商新偉浩，副經理區家浩（Kenny）。（譚曉彤攝） 區家浩說，加上澳門的「完善水貨客系統」，形成雙重水貨鏈—— 水貨茅台由外國運到澳門，再由澳門運到內地，令茅台流通量極高，「如果非洲賣唔去，梗係賣去有需求嘅地方。邊度最有需求？一定係內地。」 水貨大增可能導致售價低於出廠價及成本，令茅台貶值。走水貨的經銷商會撕掉酒瓶上的物流碼，逃避酒廠追究。 分銷商會撕走茅台酒瓶上的物流碼，逃避酒廠追查。（譚曉彤攝） 在澳門關閘附近的「水貨街」，到處可見一箱箱的茅台。（譚曉彤攝） 成因二：澳門酒稅低 茅台為進口價11% 低香港一半 為何選擇經澳門，而非香港把水貨茅台運到內地，是由於澳門烈酒稅較低。酒精濃度30%或上的烈酒，澳門政府收取入口價10%的從價稅，加上按酒精比例，收取每公升20元的特定稅。以一支500毫升53度的飛天茅台為例，特定稅為5.3元。