推特上的中国：北京释放三名在押美国公民，活动人士称更多政治犯需被解救

北京当局星期三(11月27日)释放了三名在中国被关押多年的美国公民。在社交媒体上，不少人为他们重获自由感到兴喜，但也有活动人士呼吁中国释放其他被关押的外国人。 白宫星期三在一份声明中表示，三名在中国被拘押多年的美国公民在华盛顿和北京之间进行的一次囚犯交换中获释，并且正在返回美国。这三人分别是马克·斯威丹(Mark Swidan)、李凯(Kai Li)和梁成运(John Leung)。目前尚不清楚美国方面释放的人员的身份。 “多亏了本届政府的努力和对中国进行的外交活动，所有在中国被错误拘留的美国人都回家了。”白宫国家安全委员会的发言人在声明称。 投资人、前《纽约时报》记者妮可·佩尔罗斯(Nicole Perlroth)在前身为推特的X上对这三人的释放表达了祝贺。 “很棒的消息，” 她写道。“正好赶上回来过感恩节。” 卡耐基·梅隆大学的国际关系助理教授贾斯丁·基·坎菲尔(Justin Key Canfil)赞扬了白宫的努力。但他也指出还有许多在中国的美国人需要得到释放。 “在来自国会两党的鼓励下，拜登政府在幕后的努力让这得以发生，” 他写道，“三个人安全获释了，但接下来还有200多个人……” 根据总部位于旧金山的非营利组织“对话基金会”(Dui Hua Foundation)统计，目前有至少200名美国公民在中国受到不当拘留、监视居住或出境禁令等强制措施。今年9月，中国释放了自2006年来就被关押的美国牧师林大卫。现年68岁的他当时被北京以合同诈骗罪判处终身监禁。 来自香港的民主活动人士许颖婷也呼吁更多的政治犯能被释放。 “对那些亲人被错误关押的人们而言，这是极好的消息，”