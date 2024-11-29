美中换囚后 三名美国公民抵达德克萨斯州

作为华盛顿和北京换囚计划的一部分，在中国被囚禁多年的三名美国公民星期三(11月27日)晚间抵达美国。 白宫星期三早些时候宣布了美国公民获释的消息，这是美国总统乔·拜登(Joe Biden)任期即将结束之际中美之间达成的一项罕见的外交协议。 北京星期四(11月28日)宣布，美国向中国交还了四人，其中包括至少三名中国公民。北京称，这三人是“出于政治目的”被美方羁押的。第四人是在美国居住多年，被北京要求遣返的逃犯。 北京没有说明第四人的身份。 这次换囚协议中获释的三名美国人是马克·斯威丹(Mark Swidan)、李凯(Kai Li)和梁成运(John Leung)。他们乘坐的飞机星期三晚间在德克萨斯州的圣安东尼奥军事基地降落。 拜登星期四上午对记者说，他跟他们三个人都通了电话。“我真的很高兴，他们回家了，”他说。 所有三个美国公民都是在中国被错误羁押的。斯威丹因贩毒指控被判死刑，李凯和梁成运因间谍指控被关押。 在另外一个相关的举措中，美国国务院星期三降低了前往中国的旅行警告，从“第三级”降到“第二级”，告诫美国公民在前往中国旅行时要“格外小心”。 此前，美国国务院建议美国公民“重新考虑前往中国旅行”，部分原因是存在美国公民被错误羁押的风险。 两个月前，中国释放了来自加利福尼亚州的基督教牧师林大卫(David Lin)。他因合同欺诈罪在中国已服刑近20年。 今年8月，美国还进行了另外一次历史性的换囚行动。 那次换囚行动是在美国和俄罗斯之间，包括释放美国记者阿尔苏·库尔马舍娃(Alsu Kurmasheva)和埃文·格尔什科维奇(Evan Gershkovich)、前美国海军陆战队员保罗·惠兰(Paul Whelan)，以及美国永久居民和俄罗斯反对派领袖弗拉基米尔·卡拉-穆尔扎(Vladimir