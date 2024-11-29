美國各地慶祝感恩節 吃火雞大餐 分享愛與關懷 【新唐人北京時間2024年11月29日訊】感恩節，是美國民眾闔家團圓、互相表達感恩的重要節日。許多民眾提前兩、三天就出門，準備和親友團聚。派駐在海外的美軍，在基地享受豐盛的火雞大餐，慶祝感恩節。 派駐在韓國的美軍，在基地享用傳統的火雞大餐，還有韓國泡菜、醃蘿蔔等當地傳統美食，慶祝感恩節。 美國上校布倫丹‧圖蘭：「今天我們要吃感恩節大餐，所以我們準備了美國傳統食物，感恩節大餐，火雞、肋排、雞肉，還有通心粉、起司和餡料等配菜。」 駐韓美軍扎卡裏‧威利斯：「我喜歡今天的火雞。我真的很想念我奶奶燒的火雞，不過今天的還是相當不錯。」 駐韓美軍塔拉‧施耐德：「孩子們，我真的很想念你們。你們對我來說意味著整個世界。我也很想念我的朋友。」 週三，非營利組織洛杉磯傳道會，準備了3600磅火雞肉，為市中心的無家可歸者，分發火雞餐，提前一天度過感恩節。 洛杉磯傳道會主厨艾瑞克‧格蘭特：「我準備了180加侖肉汁、3600磅火雞、1000磅通心粉、1000磅羽衣甘藍和 1000磅餡料。」 好萊塢製片人、演員及國會議員也到場，協助發放火雞餐，用行動關懷社區民眾。 好萊塢演員塞德里克‧亞伯勒：「和關心人類的人在一起，真的是一件美妙的事。現在這個時候，和真正想助人在人一起，真是太好了。」 美國國會議員馬克辛‧沃特斯：「他們會有一個快樂的感恩節，這些家庭將和他們的孩子一起在這裡。」 感恩節前一天和這個長週末，都是交通最繁忙的時刻，美國各地公路巡警出動，確保交通安全順暢。 南加州汽車協會預計，從本週二到下週一，將有650萬南加州居民驅車前往50英里以外的地方，人數超過疫情前水平。 加州公路巡邏隊南部分部發言人Daniel Keene：「時刻留意周遭，與車輛保持距離，我知道堵車很令人沮喪，但請始終保持冷靜，並繫好安全帶，安排一位清醒的司機開車。」 美國汽車協會預計，感恩節期間將有8000萬美國人外出旅行至少50英里，創下歷史新高。洛杉磯國際機場將有220萬名旅客搭機，飛往世界各地。 雖然北美這週氣溫下降，美東等地有降雨、降雪，但目前，大部分飛機航班都準時起降。