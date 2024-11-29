農心盃：第二階段開賽在即 金明訓衝擊三連勝 【新唐人北京時間2024年11月29日訊】第26屆「農心辛拉麵盃世界圍棋最強戰」（簡稱「農心盃」）第二階段比賽將於11月30日在韓國釜山農心酒店重燃戰火，韓國棋手金明訓九段將衝擊三連勝，其對手是中國大陸世界冠軍范廷鈺九段。 本屆「農心盃」（即「三國圍棋擂台賽」）第一階段，韓國隊二將金明訓先是幸運擊敗中國隊先鋒柯潔，然後逆轉日本老天王井山裕太，目前已取得二連勝。 11月30日，中國大陸世界冠軍范廷鈺將登擂挑戰。他曾在第18屆和第20屆「農心盃」裡兩次豪取七連勝，目前是這項賽事勝場最多紀錄（21勝8負）的保持者。二人的過往交戰史，金明訓九段以3勝1負領先。 據韓國棋院報導，即將出戰的金明訓表示：「我將抱著不留遺憾的心態去享受比賽，儘量多贏幾場，為團隊貢獻力量。」 目前，韓國隊還有申真諝、朴廷桓、申旻埈、金明訓四員大將，中國隊有李軒豪、丁浩、謝爾豪、范廷鈺四位強手，而日本隊僅剩「令和三羽烏」（一力遼、芝野虎丸、許家元）三人。 在已經結束的前25屆「農心盃」比賽中，韓國隊加冕16屆，中國隊捧盃8屆，日本隊問鼎1屆。 本項賽事由韓國棋院主辦，農心株式會社贊助，採用韓國圍棋規則，黑棋貼6.5目，每方基本用時為60分鐘，60秒讀秒一次。 團體冠軍將獲得5億韓元（約合35.8萬美元）獎金，亞軍和季軍沒有獎金。除團體獎外，三連勝的棋手將獲得1,000萬韓元（約合0.7萬美元）的個人連勝獎，三連勝後每多贏一場，都將再追加1,000萬韓元獎金。 （記者葉誠允報導/責任編輯：林清） 看更多 農心盃 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/11/28/a103933464.html