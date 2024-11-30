美国总统首次：拜登即将对安哥拉进行历史性访问，并首先在佛得角停留

白宫一位高级官员星期五(11月29日)对美国之音(VOA)说，乔·拜登(Joe Biden)总统“很高兴”下星期首次访问非洲大陆，他将首先在小岛国佛得角短暂停留，然后抵达西南非洲国家安哥拉。 “他很兴奋，真的很期待这次旅行，”美国国家安全委员会非洲事务高级主任弗朗西斯·布朗(Frances Brown)在白宫对美国之音说。“我认为总统真的把这看作是他在本届政府期间试图提出的非洲战略的一种总结方式。” 她说，在安哥拉期间，他的目标有三个：加强地区安全，特别是在邻国刚果民主共和国；增加该地区的经济机会；改善技术和科学合作。 “他认为安哥拉是这样做的最佳地点，”她说。 一些分析人士说，拜登2022年提出要访问非洲的誓言早就该兑现。拜登最初计划在今年10月访问安哥拉；但因为飓风米尔顿正扑向美国东部，他推迟了那次行程。 “我认为，由于他正处于政府任期的最后阶段，而且在非洲事务方面没有太多值得庆祝的事情，这次访问听起来会很空洞，”战略与国际研究中心(CSIS)非洲项目高级研究员卡梅伦·哈德森(Cameron Hudson)对美国之音说。 这次短暂访问的主要亮点是美国资助的一项重大开发项目：1300公里长的洛比托铁路走廊，这条走廊将矿产资源丰富的非洲内陆与西南港口连接起来。美国表示，已为该项目筹集了超过40亿美元的美国投资。 当美国之音问拜登是否会尝试讨论安哥拉许多有据可查的人权问题时，布朗一字不差地重复了拜登政府官员经常说的一句话，他说：“他从不回避与同行谈论民主和人权问题。” 慕尼黑路德维希-马克西米利安大学(Ludwig Maximilian University of Munich)拉斯基中心(Lasky Center)客座研究员迈克尔·沃尔什(Michael Walsh)告诉美国之音，在岛国佛得角的短暂停留可以看作是平衡这种关切的一种方式。 “他们试图增加一个停留点，为拜登政府提供一个机会，让他们说，你们看，我们实际上是在访问一个有缺陷的民主政体以及一个混合政权，”他说。 他补充说，“我认为，这为他们提供了一个机会，让他们试图减轻访问期间可能出现的一些批评，说拜登政府不只是在一个非洲国家停留。他们实际上在两个国家停留，其中一个在民主光谱的另一端。”