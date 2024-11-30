“贼喊捉贼”？中国警告公民慎防境外被盘查，学者指北京意在混淆视听

中国国家安全部最近发出警告，称部分高校生在海外研学游时，被境外情报机构盘查或关进“小黑屋”，提醒慎防在海外被渗透或策反。分析人士表示，中国试图透过宣传对手的行为，来合理化自己的渗透作法，实际上，中国不仅盘查入境的海外学者，甚至还“倒查20年”。 中国国家安全部26日在微信公众号发文称，近年来，部分高校团组在出境研学游时，在入境时被反覆盘查，并检查随身手机、电脑等个人物品，甚至被关进机场“小黑屋”，尤以涉及前沿科技、国防军工、生物医疗等国家重要关键领域专业的师生居多。 除了“入境被关进小黑屋”外，中国国安部还说，境外情报机构还会透过“强行攀拉套近乎”、“捏造差异夹私货”等方式，以导览、交友、学术交流、提供帮助等方式接近中国研学师生，试图攀拉关系、套取信息，或者通过导览强调中外差异，宣扬国外的高品质生活等，去洗脑，动摇学生的国家认同、民族认同、文化认同、制度认同，以伺机渗透，开展拉拢策反。 贼喊捉贼 台湾国防安全研究院国家安全研究所助理研究员杨一逵在接受美国之音采访时表示：“我认为这是中国一种防御性的行为投射，就是把它自己的行为投射到对手的身上，然后去宣传说对手也有类似的行为，来合理化自己的作法。那我觉得简单来说，就是一种混淆视听，转移焦点。” 换句话说，中国最高国安机构一边提醒海外研学师生防止被境外渗透或策反，但另一边却利用留学生从事海外间谍行为，根本是一种“贼喊捉贼”的行径。 今年10月初，5名美国密西根大学的中国留学生被美国联邦调查局（FBI）起诉，事由是他们去年8月在密西根州北部的美军格雷林营（Camp Grayling）附近拍摄军事基地，但他们谎称是“媒体”，后又说是为了“看流星”，甚至还删除相片、掩蔽行踪。 今年6月，有一名就读美国明尼苏达大学的中国籍研究生，在弗吉尼亚州的纽波特纽斯造船厂（Newport News Shipyard）附近用无人机摄影。当天，造船厂正在加紧制造航母和维吉尼亚级核潜艇。 杨一逵认为，中国的举动是想要试图塑造一种华裔科学家在美国遭到不公平对待的情势，但实际上中国就是如此对待入境中国的海外人士。 台湾陆委会曾指出，有台湾学者赴中国学术交流，在入境时遭到机场人员扣留长达4小时，行李、手机、笔电等私人物品一度遭到查扣。最新的案例是，不管那一国的公民，若携带的印刷品上面的图表、地图，与中国政府的政策和立场不同，也可能会被扣押。 台湾陆委会提出三大类赴中国的高风险人群，第一是曾公开批判中共相关党政或人权问题者，第二是高科技服务业人士，第三是活跃于公民组织或团体人士。陆委会并在今年10月进一步发布“提醒国人赴陆港澳风险”的短片，提醒务必注意人身安全。 倒查20年 台湾亚太和平基金会执行长董立文对美国之音分享他周遭的实际案例。他表示，海外人士、尤其是台湾人入境中国，被中国国安审查的人实在是“族繁不及备载”，他知道的学者就有好几个，他们遭到从轻微的骚扰到严重的酷刑不等的对待。 董立文说，在中国机场被搜查行李和随身手机、电脑等电子装置，或者被带到“小房间”盘问三至五个小时，都算是最轻微的；其次是在机场没有被盘查，但进入酒店后，国安或公安人员直接冲到房间里问话骚扰，甚至将人扣留在酒店三到五天；再严重一点的，就是从机场或酒店直接带到国安单位的小房间里慢慢盘问，时间三到七天的都有；最严重的就是拘留，被正式立案调查并起诉。 董立文表示，中国的盘查不是只是随便问一问而已，而是“倒查20年”，他举了一位做中国研究学者的亲身经历。董立文说，中国手上有该名学者过去20年来的所有承揽台湾政府委托的研究计划资料，然后一件一件慢慢地审问。比如会问那些中国粮食安全或金融安全的相关资料是从哪里来，这个调查过程，有时可能持续至少半年，“然后你讲一次讲完了，你以为调查完了，no，换一批人再重新20年，再重新问起，所以说这个叫‘酷刑’。” 董立文说，中国本来怀疑这名学者是否有拿到中国政府的文件资料，原本要用泄密罪侦办，但后来发现引用的都是公开资料，便改以颠覆国家政权罪的名义关押4年，该学者出狱后又被留置两年，一共被中共监禁了6年。 董立文说：“他的那个经历是普遍性的，就是说我们去的每一个人，包括外国人也是一样，中共国安部他其实是这样子做调查的，倒查20年，然后你过去20年你做过什么事情，你要一一交代清楚，然后有罪没有罪是他决定的。”