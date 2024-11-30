媒体人董郁玉遭判刑7年 家人：对每一位有自由思想的中国记者的“严重不公”

星期五(11月29日)，被中国以间谍罪判刑的中共官媒《光明日报》原评论部副主任董郁玉的家人发表声明说，“董郁玉因在记者生涯中表现出的独立性而受到迫害”。董郁玉被判刑“对每一位有自由思想的中国记者和每一位致力于与世界友好交往的普通中国人来说都是严重不公正的”。与此同时，美国驻华大使伯恩斯也对中国发出了谴责，认为董郁玉因行使言论自由权被判是不公正的。 北京市第二中级人民法院星期五以涉嫌从事“间谍”活动为由，判处董郁玉七年有期徒刑。董郁玉被宣判后，他家人在给媒体的一份英文声明中说：“今天的判决不仅对郁玉及其家人，而且对每一位有自由思想的中国记者和每一位致力于与世界友好交往的普通中国人来说都是严重不公正的。” 美国驻华大使尼古拉斯·伯恩斯(Nicholas Burns)星期五也发表声明谴责中国对董郁玉判决。 他说：“中国今天以间谍罪判中国新闻从业人员董郁玉七年徒刑。中国宪法保障其人民的言论自由，而董郁玉因为行使了自己的言论自由权而遭受惩罚是不公正的。” 因与日本外交官会晤被捕和判刑 董郁玉现年62岁。被捕前曾任中共官媒《光明日报》评论部副主任。作为工作的一部分，董郁玉经常与外国外交官和记者碰面。2022年2月，董郁玉在北京一家饭店与一名日本外交官共进午餐时遭警方拘留，随后被检方以间谍罪起诉。北京法院自去年7月起对董郁玉案进行闭门庭审，据了解，董郁玉一直被关押在北京一所监狱等候裁决。 董郁玉家人在声明中说，判决书引用了他与日本前驻华大使垂秀夫以及现任日本驻上海总领事冈田正的接触，作为他与间谍组织特工会面的证据。根据声明，判决书在法庭上宣读，但并未提供给董郁玉的律师和家人。 董郁玉的家人表示，对中国当局公开把外国驻中国大使馆看作是间谍组织，并且指控日本大使及其它外交官为间谍感到震惊。声明还说，法院在没有证据的情况下，判处董郁玉七年有期徒刑，“向世界宣告了中国司法系统的破产。” 旅居美国的独立政治学者吴祚来接受美国之音专访时表示，中国当局不应因为董郁玉与媒体人等外国人士私下进行交流，以间谍罪论处。 吴祚来说：“作为《光明日报》记者，他没有军方背景，手里也并不掌握国家的文件。记者一般得到的都是公开的东西。若他把一些个人的分析，在一些饭局上或私下聊天时告诉对方，或纯粹是一种学术交流、信息交流，你把它上纲上线。这些东西是媒体人或任何一个人都有可能随意说出来，而揭露国家机密都是有意的。” 美国与中国日前达成协议，合共交换六名被羁押的公民，包括美籍港人梁成运，因间谍罪判囚10年的商人李凯及因贩毒面临死刑的得州商人斯威丹。至于三名获释的中国公民，中方未有透露细节，但称他们已经返回中国。 吴祚来认为，有理由相信，董郁玉是“被构陷”，也一度被北京视为“筹码”。 吴祚来说：日本(和中国)关系一度紧张，它(中方)抓了几个日本‘间谍’。日本人没抓到，它把中国人抓进去凑一个。有些部门抓到了(人)进行刑讯逼供，一旦成功了就是重要‘业绩’，所以有些部门就上纲上线，没有案子就做一个案子，甚至构陷出一个案子。可能性是非常大的，(嫌疑人)被送进去之后基本上没有任何信息，家里人也不敢说。” 吴祚来认为，中国当局的指控缺乏理据、逻辑。他说：“现在看来，他的问题出在他交朋友的圈子是媒体人或者使馆人员，而且这几年不是搞了个国家安全法吗？在这样一种高压和草木皆兵的情况下，抓些案例。这些与外国使馆、外国媒体人接触比较多的，就抓这些人。很多时候外国媒体人或外国使馆都会邀请中国人参加活动做交流。有时候比较投缘，随时随机的就会在一起吃个饭、喝个茶，很随意的。如果他真是特务的话就不会那么随意了。” 董郁玉家人的声明还说，董郁玉在日本和美国大学获得的奖学金，包括著名的哈佛大学尼曼奖学金，都受到中国当局的严格审查。董郁玉的定罪实际上标志着“民间外交”的终结，而中国当局一直声称倡导这种接触方式。 因六四下放，董郁玉的文章可能是他被判刑的主因 62岁的董郁玉原籍辽宁抚顺，在北京大学法律系获得硕士学位后加入中共中央旗下官媒《光明日报》。1989年，董郁玉因为参加“六四”抗议活动被下放一年。董郁玉后来回到《光明日报》，被捕时出任该报评论部副主任。 他还曾为以倡导改革著称的历史杂志《炎黄春秋》以及美国《纽约时报》中文网撰文。2006年，董郁玉获得美国哈佛大学尼曼新闻奖学金，在哈佛访学一年。他还曾在日本庆应义塾大学和北海道大学担任访问学者。董郁玉在《光明日报》经常撰写关于经济事务的评论。2012年，董郁玉在给《炎黄春秋》撰写的文章《共和为何成为历史大势》中，表达了中国需要建立宪政的主张。 董郁玉家人认为，董郁玉“因其在记者生涯中表现出的独立性而受到迫害”。声明说，甚至在被拘留之前，董郁玉就因其发表的言论而多次面临巨大压力。