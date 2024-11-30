多州發布降雪預警 感恩節全美出行再創新高 【新唐人北京時間2024年11月30日訊】週五（11月29日），美國汽車協會估計今年感恩節期間，全美出行旅客數量再創新高。不過，美國國家氣象局也向多州發布降雪和降溫預計，希望人們出行注意旅途安全。 週五，AAA估計，今年感恩節中北部地區遊客數量將達到創紀錄的630萬人次，全國還有230萬人乘坐巴士、火車和遊輪出行。旅客估計比去年增長了9%，比2019年增長了18%。 阿拉巴馬州居民Wendy Gordon：「機場相對較快，看起來安全措施也很好，動作很快。我們實際上對今天的旅行狀況感到非常滿意。」 伊利諾伊州居民Stephanie Jones-Pinkney：「也許會延誤，不過我們沒有遇到任何這樣的情況。」 不過，美國國家氣象局（NWS）已向紐約州等多州發布降溫和五大湖泊效應降雪預警，表示來自加拿大的冷空氣穿過五大湖水域時，會在週末為包括紐約州、密歇根、明尼蘇達、威斯康星、俄亥俄和賓州多縣帶來大範圍雪，局部降雪或達幾英尺。 其中，密歇根州北部，週六（30日）上午可能會出現6至20英寸降雪，陣風時速高達35英里/小時。週日（12月1日）上午，降雪量將達到1到2英尺。 在俄亥俄州，週六早上部分地區降雪量將高達5英寸，陣風速度將達到40英里/小時。 緬因州南部和中部地區，包括富蘭克林縣和牛津縣，據報降雪總量約為6至12英寸。 美國國家氣象局還已向阿拉斯加、緬因州和賓州多州發布冬季風暴警報，表示三分之二的美國人在感恩節期間，會明顯感受到冬季的陣陣寒意。降雪和強風可能會導致道路能見度較差，道路可能無法通行。 感恩節期間，降雨已經導致緬因州七萬多個家庭和企業斷電，目前降雨陸續已經轉為降雪。 電力服務人員表示，未來的大雪和陣風可能會導致更多供電線路受損，造成停電。 新唐人電視台記者于良紐約報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/11/29/a103933805.html