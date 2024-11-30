曾侮辱毛澤東、紅旗蓋狗 中國女演員遭「停演」 【新唐人北京時間2024年11月30日訊】中國京劇女演員、國家一級演員劉桂娟原定在江蘇南京的兩場演出，被突然叫停，引發議論。劉桂娟被指曾多次調侃侮辱中共領導人毛澤東，並發出用中共「國旗」 蓋狗的照片，疑遭當局封殺。 劉桂娟是天津著名程派青衣（正旦），她原定於11月29至30日晚在江蘇紫金大劇院演出京劇《玉堂春》《文姬歸漢》，劉桂娟是這兩場劇的女主角。但在11月27日，天津市青年京劇團及江蘇紫金大劇院聯合發布公告，稱上述兩場演出「因故取消」。 通告中沒有解釋這次演出叫停的具體原因，但大陸網友認為這次停演與劉桂娟此前在網上發布的言論有關。 劉桂娟曾經在其個人微博發布多張截圖，被指「侮辱雷鋒」「抹黑教員（毛澤東）」。 例如劉桂娟在2022年3月5日中共全國人大會議開幕當日留言：「酒店滿了，飯店滿了，會所滿了，按摩房滿了，歌舞廳滿了，公館滿了，禮品滿了，商場興隆，街道隔離，汽車讓道，你卻讓我今天學雷鋒！我想學雷鋒在天安門照相，讓嗎？」 她曾在2013年7月13日發文：「經常讓別人生氣，自己卻不太生氣的人，叫偉人，如毛澤東。」 劉桂娟也曾在一篇博文中配圖一隻狗睡著，蓋的卻是中共五星旗，當時曾引起一番議論。 按照中共官場慣例，一般在副省部級以上高官或重要人物死亡時，才允許在屍體上蓋中共血旗。 有網友說：「好像它的微博言論在抖音上被人發出來然後舉報的。」「據了解，她10月份左右上網和幾個梅西球迷聊翻了，產生了罵戰，這次的事兒應該是那些球迷弄的。」 微博上有不少留言罵劉桂娟「活該」，但也有人為她打抱不平。 有人說，「劉桂娟這也沒有說什麼啊？這還不讓人說話了？」「劉桂娟生錯了時代，它本應生在晚清和民國。只有那個時代才適合它。」 近年來，中共當局對言論管控不斷升級，2021年3月實施的刑法修正案，將「侵害英烈的名譽、榮譽罪」正式入刑，導致不少人因言獲罪。 中國知名媒體人羅昌平曾因「侵害英雄烈士名譽榮譽」罪，2022年被判處有期徒刑7個月。 （責任編輯：文彬） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/11/30/a103933934.html