農心盃：金明訓擊敗范廷鈺 首穫三連勝 【新唐人北京時間2024年11月30日訊】11月30日，第26屆「農心辛拉麵盃世界圍棋最強戰」重燃戰火。韓國隊二將金明訓九段擊敗中國隊二將范廷鈺九段，獲得自己在這項賽事的首個三連勝。12月1日，日本隊三將許家元九段將登場攻擂。 本屆「農心盃」（原三國圍棋擂台賽）第二階段比賽在韓國釜山農心酒店打響。第一階段，韓國隊二將金明訓連勝中國隊先鋒柯潔和日本隊二將井山裕太，取得二連勝。 相關閱讀：農心盃：第二階段開賽在即 金明訓衝擊三連勝 11月30日，中國隊二將范廷鈺登場攻擂。此前他與金明訓的過往戰績為1勝3負，處於下風。經過猜先，本局范廷鈺執黑先行。 范廷鈺棋風酷愛實地，慣用「先撈後洗」戰術，擅長治孤。本局亦不例外，開局不久黑棋就占據四角，狠撈實地，而白棋則在中腹構築模樣。 黑75手補掉自身斷點，77手破壞對手下方陣勢，卻對白棋上方的攻擊熟視無睹。金明訓忍無可忍，一邊強攻黑棋，一邊收割實空。 實戰中，在白棋咄咄逼人的攻勢下，范廷鈺以「土地」換「和平」，先將右邊的實空拱手讓出。金明訓得勢不饒人，繼續向黑大龍施壓，雙方形成打劫。范廷鈺不敢戀戰，黑123手捨棄劫爭，是本局的敗招。雖然大龍在白陣中擺出兩眼做活，但行至白128飛，黑實空已明顯不足。 後半盤金明訓再未給范廷鈺任何機會，拿下自己在「農心盃」的首個三連勝，並斬獲1,000萬韓元（約合0.7萬美元）的個人連勝獎。 全局棋譜：金明訓 執白中盤勝 范廷鈺 這是金明訓第二次參加「農心盃」比賽。上次是2017年第19屆，他同樣作為韓國隊二將出場，結果不敵中國隊副帥黨毅飛九段，未嘗勝績。 賽後金明訓表示：「能夠取得三連勝非常開心，希望能多贏幾場，為韓國隊做出更大貢獻。我會全力以赴一局一局去拚，爭取達成五連勝。」 12月1日，日本隊三將許家元將登場攻擂。此前二人交手一次，許家元獲勝。談及對手，金明訓講：「下一個對手是日本的許家元，我對他的戰績並不理想，但我會仔細研究，並認真準備布局，希望明天能有好的表現。」 本項賽事由韓國棋院主辦，農心株式會社贊助，採用韓國圍棋規則，黑棋貼6.5目，每方基本用時為60分鐘，60秒讀秒一次。 團體冠軍將獲得5億韓元（約合35.8萬美元）獎金，亞軍和季軍沒有獎金。除團體獎外，三連勝的棋手將獲得1,000萬韓元的個人連勝獎，三連勝後每多贏一場，都將再追加1,000萬韓元獎金。 （記者葉誠允報導/責任編輯：雲濤）