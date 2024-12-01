台湾总统抵达夏威夷，开始对南太平洋进行访问

台湾总统赖清德星期六(11月30日)抵达夏威夷，开始对美国为期两天的过境，这是他就任以来首次访问南太平洋。 在夏威夷和关岛的停留引发北京的强烈批评。北京宣称台湾是其领土，并反对这个自治民主国家与美国进行官方交流。美国是台湾最大的支持者和军事供应国。 美国或夏威夷州的高级官员均未在檀香山酒店迎接赖清德，支持者们在酒店用中文国语欢呼，有些人挥舞台湾国旗。赖清德参观了夏威夷最大的自然历史和夏威夷原住民文化博物馆毕晓普博物馆(Bishop Museum)，随后预计与支持者一起参加晚宴。 赖清德对马绍尔群岛、图瓦卢和帕劳这三个台湾在太平洋的外交盟友进行一个星期的访问。尽管台湾与几十个国家保持着密切联系，但只有12个正式外交盟友。 毕晓普博物馆首席执行官迪杰·梅勒 (Dee Jay Mailer) 向赖总统赠送了一顶由羽毛工艺大师 Kawika Lum-Nelmida 制作的红色羽毛花环。赖赠送给梅勒一顶由台湾排湾(Paiwan)族原住民制作的头饰，以及台湾泰雅(Atayal)族原住民制作的颈部和肩部装饰物。 北美台湾商会会长亚瑟·陈(Arthur Chen)说，赖清德的来访显示台湾和美国的关系非常强劲。他从达拉斯附近的家中飞往夏威夷，欢迎总统来到美国。 陈说，他理解美国有自己的外交政策，但赖清德在停留期间应该得到国家元首般的待遇。 陈说，台湾和美国有共同的价值，比如对民主和人权的信仰，“所以我们应该互相帮助。” 赖清德在夏威夷的最初活动中没有发表任何公开讲话，但他在离开台湾之前讲了话。 他在桃园国际机场说，“我要以民主、和平、繁荣的价值，持续拓展与友邦的合作，深化伙伴关系，让世界看见台湾不只是民主的典范，更是推动世界和平稳定与繁荣发展的重要力量。” 不清楚赖清德在过境期间是否会与新一届美国政府的成员会面。