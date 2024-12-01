活动人士：墨西哥驱散两支前往美国的移民队伍

活动人士星期六(11月30日)说，墨西哥移民当局驱散了两支前往美国边境的小型移民队伍。一些移民被用巴士送到墨西哥南部的城市，其他人则获得了过境证件。 美国当选总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)一个星期前威胁说，如果墨西哥不采取更多措施阻止移民涌入美国边境，他将对墨西哥产品征收25%的关税。 特朗普星期三写道，墨西哥总统克劳迪娅·欣鲍姆(Claudia Sheinbaum)已同意阻止无证移民越境进入美国。欣鲍姆当天在社交媒体账户上写道，“移民和队伍在抵达边境前就被阻止了。” 移民权利活动人士路易斯·加西亚·比利亚格兰 (Luis García Villagrán) 说，驱散两支移民队伍似乎是“墨西哥总统和美国总统之间协议”的一部分。 第一支队伍11月5日特朗普当选日从墨西哥南部城市塔帕丘拉(Tapachula)出发，该城市靠近危地马拉边境。人数最多时约有 2,500人。经过近四星期的步行，队伍行进了430公里，抵达瓦哈卡州的特万特佩克(Tehuantepec)。 在特万特佩克，墨西哥移民官员为疲惫的移民提供免费巴士服务，前往墨西哥南部或中部的其它城市。 反对派支持者芭芭拉·罗德里格斯 (Bárbara Rodríguez) 说，“他们把我们中的一些人带到了阿卡普尔科(Acapulco)，其他人带到了莫雷利亚(Morelia)，还把我们群体的其他人带到了瓦哈卡(Oaxaca)市。”罗德里格斯今年早些时候在委内瑞拉有争议的总统选举后离开了祖国委内瑞拉。 罗德里格斯在电话中说，她后来自己乘坐巴士前往墨西哥城。 第二支移民队伍约1,500人，11月20日出发，行走225公里到达恰帕斯州的托纳拉(Tonala)镇。当地政府发放了一种过境签证，允许移民在墨西哥境内旅行20 天。