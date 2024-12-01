欧洲议会通过动议呼吁取消香港优惠关税待遇 审视经贸办地位 分析指执行难度高

欧洲议会最近以大比数通过不具约束力动议，呼吁欧盟国家撤销香港的特殊关税待遇、重新审视香港驻布鲁塞尔经济贸易办事处（经贸办）地位等，倡议者欢迎这种为香港政府施加不少压力的做法，但有研究员分析指这些建议需要欧盟27国全体同意才能达成，难度甚高。 欧洲议会在星期四以473票赞成、23票反对、98票弃权下通过一项不具约束力的决议，谴责香港就民主派初选47案的判决，要求立即释放民主派人士、已经停运的《苹果日报》创办人黎智英及《立场新闻》前总编辑钟沛权。 他们谴责中国和香港政府在海外使用《香港国安法》及其他跨境镇压手段，鼓励欧盟国家终止引渡条例，又谴责香港被利用作为俄罗斯、伊朗及北韩规避制裁的地点。 欧洲议会呼吁欧盟国家撤销香港的特殊关税待遇、重新审视香港驻布鲁塞尔经贸办的地位、制裁香港特首李家超及侵犯人权的中港官员、鼓励欧盟国家向国际法院（International Court of Justice，ICJ）就中国政府在香港和澳门实施《国安法》而提告、又要求欧盟的法律保护基金支持香港民主派人士。 欧洲议会指，欧盟驻香港办事处亦增加监狱探访及观察法庭审讯，以人权为重心。他们亦呼吁欧洲对外事务部加强监察香港新闻自由，要求香港政府让记者可以自由报道。 倡议者：给香港政府非常大压力 流亡英国的香港社运人士“揽炒巴”刘祖迪在九月底联同一众海外香港人组织到欧洲议会倡议，他对美国之音指，乐见决议案通过，指这是连续五年欧洲议会通过就香港的决议案。 他指出，香港倡议者一直强调要检讨香港驻布鲁塞尔经贸办的地位，尤其是香港驻英国经贸办面对间谍指控，而一名被德国指控为中国间谍的人曾经在香港贸易发展局工作。他又说，值得一提的是，香港驻布鲁塞尔经贸办是在欧盟的行政机关“欧盟委员会”（European Commission）登记。 他说：“所以今次绝对是给香港政府非常大的压力。我们亦都很乐见我们今次强调的这个诉求是得到回应，看到香港政府有非常大的反应，希望跟其他香港倡议者一起继续努力。” 刘祖迪指出，自中国在2021年3月制裁批评新疆人权问题的欧洲议会议员，议会内反抗中国的声音都十分强烈。 他说：“一日中共不撤销这些制裁，我想欧洲议会反对中共的力量都非常坚实。欧盟委员会一路都提倡去风险化，对中国要提出反倾销税，这也反映欧盟对于中国的市场持警惕态度。” 取消经贸办十分困难 爱沙尼亚塔林大学（Tallinn University）初级研究员伍镇星近期亦有与包括欧洲议会成员的政治人物会面，他对美国之音指，这是新任欧洲议会议员第一次就香港事务表态，之前欧洲议会都有说要审视香港驻布鲁塞尔经贸办的地位，撤销香港的特殊关税待遇和关注跨境镇压则是第一次提出。 伍镇星指出，欧洲议会的职责是审视政策，无法左右欧盟行政机关的决定，例如取消经贸办的地位基本上需要欧盟全部27个成员国同意。 他说：“欧洲议会议员都知道这个过程是很复杂，我觉得可能在欧洲议会决议案说要取消一个东西，只是一个象征式的做法，之前都有提过就继续提，因为除了做这个之外，都没有太多其他选项可以做到。”