環法傳奇車手「曼島飛彈」訪台 讚日月潭風景美

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者趙麗妍台中2日電）環法自行車挑戰賽日前在日月潭登場，傳奇車手「曼島飛彈」馬克．凱文迪許今天分享參賽心得，他稱讚日月潭風景很美，台灣是自行車王國，盼有更多力量支持這項運動。 「曼島飛彈」英國籍的馬克．凱文迪許（Mark Cavendish）今年7月在環法賽累積奪得35個單站冠軍，也是最多環法單站冠軍得主，11月正式退役。英國威廉王子（Prince William）先前授予他大英帝國爵士勳章。 馬克．凱文迪許今天到台中市霧峰區舉辦粉絲見面會。1名罹癌的車友看了紀錄片深受感動，期許自己能一樣為生命堅持下去，馬克．凱文迪許也暖心給予鼓勵。 「L’ÉTAPE環法自行車挑戰賽」日前首次在台灣日月潭舉辦，馬克．凱文迪許表示，參賽時可以感受到自行車是共同語言，日月潭的風景很美，無論騎不騎車都能好好享受。環潭公路的路面很好，他也樂於感受騎乘過程隨路面高低起伏，還去了九族文化村、到雲品酒店喝咖啡、搭乘日月潭纜車。 馬克．凱文迪許發現，台灣不只有高科技，還有很好的自行車環境，台灣是自行車王國，明年將有亞洲的自行車隊成立，期待有更多的亞洲力量支持這個運動。 馬克．凱文迪許在粉絲見面會上提到，他在成為自行車手前，希望有天能是環法賽選手，最後真的成真，並在賽中獲得許多無可取代的回憶。 常年在外征戰，馬克．凱文迪許提到，有些必須犧牲的事，包含沒辦法睡在自己床上、見證自己的小孩成長，不過他認為，當家長是很幸運的事，他會盡其所能將可以提供的資源給家人。 馬克．凱文迪許也感謝隊友，這項運動是許多副將堆疊了一名主將的成績，隊友們為讓他登上領獎台，沒有埋怨、後悔，展現團隊精神。雖然締造了35勝紀錄，但他認為，紀錄都是用來打破的，希望大家可以視為目標並作為動力來源。 被問及如何成為「曼島飛彈」，馬克．凱文迪許則說：「不要試著當下一個誰，而是要當獨一無二的自己，不要讓別人界定你可以做什麼，而是自己決定可以做什麼。」 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 馬克．凱文迪許分享人生座右銘「Never