雄獅重啟實體展店 黃信川：高成長後明年觀光業持穩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者江明晏台北2日電）雄獅旅遊今天宣布東區忠孝門市開幕，目標年營收5億元，並將重啟實體展店，導入智慧數位化服務；雄獅董事總經理黃信川表示，歷經高成長後，明年觀光產業和平均團費都會持穩發展，看好郵輪與鐵道市場成長。 雄獅旅遊今天舉行東區忠孝門市開幕記者會，宣布回歸台北東區商圈，結合旅遊產品、餐飲服務、數位智慧，設置業界首創「智能櫃」，提供全年無休24小時寄取件及無紙化等服務。 雄獅表示，全盛時期的門市數大約83家，疫情前2019年底時為80家，目前雄獅全台門市共有26間，將重啟實體展店計畫，但疫情前線下營收大於線上，疫情後線上交易提升，線上與線下門市營收比例各約50%，未來全台門市「重質不重量」，將導入智慧數位化服務提升效率，目標全台展至30間。 雄獅說明，過去曾在東區商圈運營過大型門市，後因疫情熄燈，著眼疫後商機，決定重返東區，目標忠孝門市可為雄獅創造每年約新台幣5億元營收。 展望明年觀光產業，雄獅旅遊集團董事總經理黃信川受訪時表示，「會開始持穩發展」，畢竟2023年旅遊需求爆發，成長仰角很高，2024年也維持不錯的成長幅度，預計後續就是比較品牌跟服務創新、數位化，產業會持穩發展，平均團費也會持穩發展，看好雄獅可以繼續維持成長步調。 他表示，雄獅將因應「低碳永續慢生活」、「超高齡社會」的趨勢調整旅遊產品，明年1月會推出AI智慧客服，可以解決更龐大的資訊流，但人力不會減少，可緩慢增加，門市也不會大量拓展。雄獅也持續布局入境旅遊，包括承接近40艘郵輪入港的入境遊，今年也瞄準穆斯林市場，以及巨人隊來台打棒球的運動觀光等。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 看好明年成長動能為郵輪市場和鐵道觀光，黃信川說明，這10多年來，台灣對郵輪市場的需求快速放大，Fly Cruise（機加船）需求也很強，今年郵輪旅遊業績已有20%以上的高成長，明年持續看好。 「鐵道觀光近幾年已翻轉為觀光鐵道」，他表示，鐵道原本只是載具，重點在旅行跟目的地，但這3年已經翻轉成觀光鐵道，鐵道就是目的地，目前在日本四國、九州、加拿大雄獅都有包列車，後續會繼續針對歐洲瑞士、紐澳等國布局鐵道觀光。（編輯：張均懋）1131202