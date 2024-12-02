马哈蒂尔抱怨马来西亚购物中心华文招牌泛滥引发激烈争议

马来西亚前总理马哈蒂尔(Mahathir Mohamad)近日对吉隆坡购物中心到处都是中文招牌表示不满。马哈蒂尔说，他最近访问一个购物广场时，感觉自己“仿佛突然被带到了中国”。尽管马哈蒂尔称赞该市新开发的购物中心美观大方，甚至超过了伦敦或东京的商业大厦，但他还是感叹马来语作为国家语言在招牌中明显缺失。 马哈蒂尔的言论引发了关于马来西亚语言使用的广泛讨论。马来西亚是一个多语言社会，拥有复杂的民族格局。马哈蒂尔的担忧反映了当地人对马来语作为国家官方语言在某些公共空间难得一见而引起的争议，尤其是在那些拥有大量讲华语和英语人口的城市中心。 种族与语言的争议正在不断升温延烧 尽管随着马中建交在今年踏入第50周年，马来西亚与中国的关系愈加紧密，但在马来西亚一座座繁华的购物中心，闪耀的霓虹灯招牌和琳琅满目的商品背后，却是一场种族与语言的争议正在不断升温延烧。马来西亚前首相敦马哈蒂尔最近对吉隆坡购物广场的中文招牌的普遍存在表达不满，表示这让他仿佛身处中国，而他在后来遭到网民质疑后仍坚持立场，在其社交脸书上传三张他早前在吉隆坡柏威年广场逛街时所见到的中文招牌的照片，试图以图片证明其言论。 马哈蒂尔较11月18日在其社交媒体发文，表示当地招牌以中文字为主，令他顿时觉得自己置身中国，他甚至在文中提及：“突然之间，我感觉自己好像到了中国。”，以及“没有任何马来文，完全没有。” 观察人士指出，虽然马来西亚近年来从未发生过显著的语言文化冲突或纠纷，不过马哈蒂尔的此番言论却一石激起千层浪，一举点燃了华文和马来文地位的热烈讨论，同时也折射出马来西亚这个国家在文化多元性与社会凝聚力之间的微妙平衡，尤其代表马来西亚华族的华文，在政治的大前提下不仅可能随时引起争议，也是政治人物操纵话题的工具。在商业利益与文化认同交织的背景下，语言的选择不仅是商业用途，而是承载更深层次的社会融合意义。 马来西亚华人尽管是马来西亚的重要族群，但是自建国以来，华人的角色与定位一直备受挑战。根据宪法，马来语是马来西亚的官方语言，但多元语言的传承却是不争的事实。在历代华社领袖的坚持下，马来西亚的华文教育如今已成为主流教育体系中不可或缺的一部分，这是华人社群长期努力与坚持的成果。马哈蒂尔的言论之所以引发全民，尤其是华社的广泛关注，与华族维护华文地位的使命感密不可分。 过去几天来，马哈蒂尔的言论遭到多方挞伐，其中包括马来西亚旅游、艺术及文化部长拿督斯里张庆信 (Tiong King Sing)。他表示，马哈蒂尔的相关言论非常不恰当，并质疑马哈蒂尔是否曾积极促进国民团结及推动国家经济发展。张庆信的言论也获得马华公会副总会长兼丹绒比艾区国会议员拿督斯里黄日升(Wee Jeck Seng)的支持。黄日升认为，有关问题本不应该被挑起，更不应成为政治操弄的工具。 此外，马来西亚房屋及地方政府部长倪可敏(David Nga Kor Ming)则表示，马国房政部奉行多元开明的路线，商家的招牌可以使用中文字。他奉劝马哈蒂尔应向中国古代先贤学习，不要“为老不尊”，否则会越走越窄，甚至走投无路。 马哈蒂尔的贴文发出后，也立即引起网民热议，其中不少华裔网民表示不满，其中网民“@境祠”写道：“马来西亚是一个美丽国家，许多种族和睦相处，相互尊重。但不知道为何，政治人物似乎不喜欢看到人们和谐相处，他们不断做出一些事情，试图让人民不开心…..”，也有网民@Michelle Tan留言写道：“这就是敦（马哈蒂尔）常用策略，用制造种族问题吸引注意力，这并非新鲜事，从他任相以来一直如此，难道他现在才注意到吗？看样子已经用尽所有策略了？”。此外，马哈蒂尔的言论也引来马来族网民的不满，网民@Natasya