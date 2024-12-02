中國需要進行利益再分配 付鵬滙豐演講火暴全網 【新唐人北京時間2024年12月02日訊】東北證券首席經濟學家付鵬，近日在匯豐內部活動上發表演講，從世界世界右翼化大變局，談到中國的經濟形勢，深入淺出地揭示了中國社會財富分配不公，有效消費需求不足，資本流動性低下的深層次問題等一系列敏感話題。其演講內容日前在互聯網上傳出，引起眾多華人的強烈共鳴，迅速火爆全網。 滙豐集團主導研發的全球重點戰略業務之一的「滙豐私人財富規劃」，2020年7月率先在中國上海和廣州啟動。今年11月24日，上海滙豐私人財富規劃在上海浦東文華東方酒店舉行了一次內部活動，並邀請中國知名經濟學家付鵬，發表了主題為《2024 年年終回顧和 2025 年展望——對沖風險 VS 軟著陸》的演講。 付鵬在這次演講中與聽眾分享的一系列觀點中，以下幾個方面的看法尤其引人矚目： 其一，世界整體大格局正在「右翼化」，政治與經濟密不可分，核心問題是意識形態。 付鵬將世界經濟的運行機制比喻為金字塔結構，最頂層是意識形態，中間是政治，底層是市場和資產。他直言，從 2016 年開始，世界發生了翻天覆地的變化。這一年特朗普（即川普）首次當選美國總統。從這個時間點開始，全球從左翼轉向右翼化，標誌著二戰後形成的全球化秩序正在瓦解。中國、美國、日本、東南亞，整個資本運轉的邏輯框架都在發生著巨變。 現在特朗普再次當選美國總統，而且上來的全是實幹派，右翼化已經完全沒有牽制。對應穿透到經濟上，利率上，穿透到資產上，你會清楚地看到，中國面臨的這場仗，比2016 年那一屆還難打。 而作為全球投資人，最佳的選擇是不要選邊站，「全世界選擇往左走，我就知道我的交易路徑是什麼，全世界選擇往右走，我也同樣知道我的交易路徑是什麼，但我絕對不會站隊說誰是絕對正確的，否則的話就會壓錯寶」。 其二，關於中國經濟面臨的嚴峻問題。 首先，中國的經濟問題遠比表面看到的要嚴重得多，核心問題是有效消費不足。這個問題從2019年開始就出現了，到現在表現得特別突出，而且出現了明顯的分化趨勢：底層民眾早已開始消費降級；中產階級因為裁員、降薪等因素產生恐慌而大幅壓縮支出；高層消費也在收斂，連輕奢品牌都賣不動了。 付鵬指出，這種消費能力的下降不是短期現象，而是一個結構性的轉變。要想解決這個難題就必須提振內需，核心是在政府和居民之間，貧富之間，債務和槓桿之間進行利益的再分配。而在中國國內，永遠都是「距離權力近一點，資源近一點，資本近一點，我就多吃點，賣勞動力的就少吃點」。當經濟開始收縮、增速不夠的時候，底層先吃苦，最底層就是沒飯吃了。