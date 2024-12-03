繼搶進日月潭再拓台灣版圖！ 溫德姆酒店集團攜手3飯店，拚2025開新據點

在全球有逾一億以上會員的溫德姆酒店集團（Wyndham Hotels & Resorts），終於進軍台灣了！今（3）日宣布要與台灣三大飯店集團—旅居文旅（Hub Hotel）雀客國際酒店集團（CHECK Hotels Group）、及三好國際酒店集團，分別簽署合作備忘錄，展現深耕台灣市場的決心，並持續擴大在台佈局。 看好台灣旅客對精緻旅遊、智能旅宿體驗、文創旅遊及在地文化體驗日益增長的需求，繼「花蓮力麗華美達安可」、「溫德姆新北林口爵怡溫德姆」，及今年六月盛大開幕的「日月潭力麗溫德姆溫泉」等酒店後，溫德姆此次與雀客國際酒店集團、旅居文旅和三好國際酒店集團攜手，將引進旗下包含戴斯溫德姆酒店、華美達安可酒店、麥克達酒店、美吟溫德姆酒店、及速8酒店等多元品牌，要為台灣旅客帶來更豐富的住宿選擇，並為台灣旅宿市場注入全新活力。 疫情後，台灣旅遊業復甦強勁，已重回亞太地區前十大旅遊目的地之列。據交通部觀光署統計，至今年10月底，來台旅客更已破 600萬人次，各大洲人數皆顯著成長，表示對於外國旅客而言，台灣旅遊市場有一定的吸引力。 溫德姆攜手在地品牌 挹注國際視野及資源開拓旅宿新藍海 看好台灣旅遊市場的長期發展潛力，溫德姆酒店集團致力於為國、內外旅客打造更優質的住宿體驗。此次與雀客國際酒店集團、旅居文旅和三好國際酒店集團合作，正是希望藉由溫德姆的國際品牌資源，提升合作夥伴的國際化程度和服務水平，與國際市場順利接軌，吸引更多全球旅客，並透過溫德姆的國際網路拓展客源，強化服務系統和國際化佈局。 溫德姆酒店集團亞太區總裁黃俊安先生表示：「溫德姆始終秉持『業主至上』的理念，致力於為業主、合作夥伴和賓客提供最佳服務。我們很高興看到台灣旅遊市場快速發展，這更堅定了我們深耕台灣的決心。透過此次合作，將結合溫德姆的國際資源和在地夥伴的豐富經驗，共同推動台灣旅宿業的蓬勃發展。」 雀客科技賦能、旅居文創共享、三好深耕在地 三大菁英各展所長 加入溫德姆集團的全球網路，雀客國際酒店集團、旅居文旅和三好國際酒店集團將能觸及更廣泛的國際旅客，尤其是在美國旅客增長、每週北美直飛台灣航班已達 160班的趨勢下，更能提升住房率和收益。溫德姆的專業管理團隊和先進技術平台，也將協助合作夥伴優化營運效率。雀客國際酒店集團擁有母集團敦謙國際的強大 IT 團隊支持，以智能自助報到機台和送物機器人等科技應用，打造便捷的旅宿體驗，並透過自主開發的飯店管理和行銷系統提升營運效率。