美國會結束COVID-19調查 支持中國實驗室洩漏論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國國會議員今天結束對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為期兩年的調查，支持這種病毒可能從中國實驗室洩漏出來的理論。這場大流行病在美國奪走110萬條人命。 法新社報導，共和黨控制的美國聯邦眾議院新型冠狀病毒大流行特別小組委員會（House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic）發布一份520頁的報告，內容涵蓋聯邦和州級的應對措施，以及疫情起源和疫苗接種行動等。 委員會主席溫斯卓普（Brad Wenstrup）在致國會的信函中表示：「這將有助美國和全球預測下一次大流行，為下一次大流行做好準備，保護我們自己免受下一次大流行的影響，並希望阻止下一次大流行。」 美國聯邦機構、世界衛生組織（WHO）和全球科學家對COVID-19最有可能的起源得出不同結論，且尚未達成共識。 大多數人認為病毒是在中國從動物傳給人類，但美國情報分析去年指出，病毒也有可能經過基因改造，從中國武漢市一個病毒學實驗室流出，而首起人類確診病例就出現在這座城市。 這個國會小組在召開25次會議、進行超過30次紀錄訪談及審閱超過100萬頁文件後，認同了病毒可能是從中國實驗室洩漏出來的理論。 相關調查包括與美國傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）為期2天的閉門訪問，在2020年疫情爆發初期，全球陷入混亂，佛奇成了全美最信任的抗疫專家。 佛奇今年6月現身國會聽證會時，憤怒否認掩蓋COVID-19疫情起源，他主張實驗室研究的蝙蝠病毒「在分子上不可能」演變成導致大流行的病毒。 但國會小組的報告稱，COVID-19病毒SARS-CoV-2「很可能是因為實驗室或研究相關事故而出現」。 這項調查指出，封鎖措施「弊大於利」，且強制戴口罩「對控制COVID-19的傳播無效」，這與其他研究顯示在公共場合戴口罩確實能降低傳播率的結果相互矛盾。